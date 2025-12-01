  • 1 Dicembre 2025 -
Attualità | Comiso | Slider

“Comiso abbandonata”: cittadini costretti a volare su Malta per Natale, l’accusa a SAC

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 01 Dicembre 2025 – Il “Comitato di Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei” lancia un duro atto d’accusa contro la Società Aeroportuale SAC (gestore degli scali di Catania e Comiso) e le istituzioni, denunciando il fallimento delle politiche sul caro-voli e sulla gestione dell’aeroporto di Comiso. La protesta nasce dalla decisione di molti residenti di preferire la rotta Milano-Malta, per poi raggiungere la provincia di Ragusa in catamarano, in vista delle festività natalizie.

Il Comitato sottolinea come la scelta, “per quanto assurda possa sembrare,” sia stata la più conveniente per studenti, lavoratori e famiglie.

  • Costo Voli (Milano-Malta): Inferiore a 50 euro (come riportato dai viaggiatori).

  • Costo Totale Stimato: Circa 100 euro per raggiungere la provincia di Ragusa tramite il successivo collegamento marittimo da Malta (favorito da tariffe vantaggiose in bassa stagione).

Secondo il Comitato, questo scenario è la prova lampante del fallimento di SAC. “Un dato che da solo racconta tutto. Numerosi studenti, lavoratori e intere famiglie… hanno preferito volare da Milano verso Malta, per poi raggiungere la provincia di Ragusa in catamarano,” si legge nella nota.

Il comunicato smentisce le giustificazioni fornite negli anni da SAC, secondo cui i voli su Comiso non raggiungevano percentuali di riempimento adeguate.

“Questo scenario rappresenta un fallimento totale, che smentisce nettamente le giustificazioni fornite da SAC nel corso degli anni… I fatti dimostrano l’esatto contrario: la domanda esiste ed è forte, ma è stata ignorata da un management che continua a mostrarsi inefficace, inefficiente e, nonostante ciò, addirittura riconfermato con orgoglio da chi lo sostiene.”

Il Comitato imputa il fallimento non solo al caro-voli, ma soprattutto alla “scelta incomprensibile di non rendere pienamente operativo l’aeroporto di Comiso,” lasciando il territorio privo di un’infrastruttura strategica.

Il “Comitato di Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei” dichiara di non voler più accettare questa situazione e chiede un intervento immediato.  “Chiediamo immediatamente, senza condizioni e senza ulteriori rinvii, il ripristino e il ricollocamento di voli anche sull’aeroporto di Comiso. Il territorio merita rispetto, visione e una gestione aeroportuale finalmente all’altezza delle sue reali potenzialità.”

584638
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su ““Comiso abbandonata”: cittadini costretti a volare su Malta per Natale, l’accusa a SAC”

  1. Peppe

    Milioni di euro a pioggia erogati per la fantomatica continuità territoriale: per risparmiare devi fleggare di NON essere residente, perché tale è chi si porta dietro l’armadio e il ferro da stiro e NON chi per esigenze si porti l’occorrente e viaggi continuamente.
    Roba da matti.
    Vergogna

    4

