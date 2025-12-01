  • 1 Dicembre 2025 -
  1 Dicembre 2025
Modica | News in primo piano | Sindacale

Stato di agitazione delle Cooperative Sociali di Modica: “Stipendi non pagati da mesi e silenzio del Comune”

MODICA, 01 Dicembre 2025  – È stato proclamato lo stato di agitazione del personale delle cooperative sociali impegnate nei servizi socio-assistenziali del Comune di Modica. La decisione, presa da Fp Cgil Ragusa e Fisascat Cisl Ragusa-Siracusa, deriva dalla “drammatica e persistente situazione economico-finanziaria” che mette in ginocchio gli enti gestori e centinaia di lavoratori.

La denuncia dei sindacati è durissima e punta il dito contro l’Amministrazione Comunale per il totale disinteresse dimostrato.

“Nonostante la nota formale inviata lo scorso 17 novembre, non abbiamo ricevuto alcuna risposta né formale né informale da parte dell’Amministrazione comunale. Si registra un silenzio istituzionale che offende la dignità del lavoro e il rispetto dovuto a chi, ogni giorno, garantisce assistenza a persone fragili, disabili, anziani e minori,” dichiarano Graziana Stracquadanio della Fp Cgil (nella foto) e Salvatore Scannavino della Fisascat Cisl.

La situazione, definita non più sostenibile, riguarda: ritardi gravissimi nei pagamenti alle cooperative, alcune delle quali non ricevono fondi da mesi; impossibilità di erogare gli stipendi arretrati, in alcuni casi fino a dieci mensilità; impossibilità per le cooperative di emettere fattura a causa della mancanza di impegni di spesa formalmente approvati dal Comune, nonostante i servizi siano regolarmente erogati.

I rappresentanti sindacali mettono in guardia sulle gravi ricadute sociali, evidenziando che l’assenza di retribuzione e risposte non è tollerabile per chi assicura servizi di pubblica utilità.

“È inaccettabile che chi assicura quotidianamente servizi di pubblica utilità come l’assistenza domiciliare, il trasporto disabili, l’assistenza Asacom e altri interventi fondamentali per il welfare cittadino venga lasciato senza retribuzione e senza risposte. Il rischio concreto è quello di una paralisi dei servizi essenziali, con gravi ricadute sociali sulla comunità,” ribadiscono Stracquadanio e Scannavino.

A fronte della totale assenza di riscontro istituzionale, Fp Cgil e Fisascat Cisl hanno annunciato che nei prossimi giorni si terrà un’iniziativa pubblica di protesta davanti al Comune di Modica.

L’obiettivo è ottenere dal Sindaco e dall’Amministrazione atti concreti e immediati volti a sbloccare i pagamenti e garantire la continuità occupazionale e di servizio. “Chiediamo rispetto per il lavoro e per le persone. Non si può parlare di welfare e inclusione sociale se chi lavora per costruirli è abbandonato al silenzio e alla precarietà,” concludono i sindacati.

2 commenti su “Stato di agitazione delle Cooperative Sociali di Modica: “Stipendi non pagati da mesi e silenzio del Comune””

  1. Gino

    Dieci mensilità senza pagate, e ancora si presentano al lavoro?
    Non è colpa di chi non vi paga, ma di chi continua a farsi prendere per il c…..o.
    Aspettano il posto fisso. Tranquilli ci saranno nuove elezioni.

    2
  2. Gino

    paralisi dei servizi???
    Noooo!!! Continueranno tranquilli. Adesso gli pagheranno un paio di mesi, e saranno felici.
    Così i dieci mesi arretrati diventeranno due anni. Auguriiiii

    2

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

