Ispica | Politica

Politica locale: Antonella Denaro aderisce a Forza Italia, si rafforza il Gruppo Consiliare di Ispica

Ispica, 01 Dicembre 2025

Ispica, 01 Dicembre 2025 – Il panorama politico di Ispica registra un significativo rafforzamento per il gruppo consiliare di Forza Italia. Ai Consiglieri Kett Roccasalva e Lorenzo Ricca si aggiunge la Consigliera Comunale Antonella Denaro, da sempre considerata vicina, sia personalmente che politicamente, al Sindaco Innocenzo Leontini.

Il Sindaco Innocenzo Leontini ha espresso grande soddisfazione per la nuova adesione, sottolineando l’importanza del gesto in una fase delicata. “L’adesione di Antonella Denaro a Forza Italia e, di conseguenza, al Gruppo Consiliare è per me un motivo di compiacimento – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – in quanto si concretizza in un momento molto delicato sia dal punto di vista amministrativo che politico.”

Leontini ha lodato la Consigliera Denaro per la sua schiettezza e per aver sempre votato gli atti “guardando solo agli interessi della Città e mai al colore politico dei proponenti.” Ha concluso definendola: “Una risorsa in più per continuare il nostro impegno per la Città.”

La Consigliera Comunale Antonella Denaro ha motivato la sua scelta richiamando gli “ultimi accadimenti” registrati in Consiglio Comunale che, a suo dire, hanno fatto chiarezza su chi persegue gli interessi della comunità. “Con la mia adesione a Forza Italia, area politica in cui si rivede la mia esperienza personale e di chi mi ha introdotto alla politica, voglio dare il mio modesto contributo a sostegno della posizione del Sindaco Leontini, assessori e gruppo Consiliare nel portare a termine il lavoro profuso specialmente in questi ultimi anni.”

La Denaro ha rimarcato l’importanza che l’Amministrazione arrivi a Maggio 2026 per completare i lavori avviati e non perdere i finanziamenti ottenuti, criticando duramente l’opposizione: “Non condivido l’azione ostruzionistica dell’opposizione consiliare che mette a rischio importanti finanziamenti, pur di ostacolare il lavoro dell’Amministrazione. Questo non è amministrare e non è politica.”

Anche la Coordinatrice Cittadina Valentina Lombardo ha accolto con entusiasmo l’ingresso. “Ringrazio Antonella Denaro – dichiara la Coordinatrice Cittadina Valentina Lombardo – per aver scelto di aderire a Forza Italia e proseguire così il proprio impegno a favore della Città.”

La Lombardo ha evidenziato come l’adesione di Denaro, “giovane, una madre e una donna,” contribuisca a rafforzare la presenza femminile nel partito e in Consiglio, dando maggiore impulso alle idee in un contesto tradizionalmente a forte componente maschile.

© Riproduzione riservata

