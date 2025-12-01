L’Asd Giarratana Volley femminile continua a vincere. Prima sconfitta per la compagine maschile

Giarratana, 01 dicembre 2025 – L’Asd Giarratana volley a fasi alterne durante lo scorso fine settimana. La squadra femminile, nel campionato di Serie D, ha centrato un altro successo, tre punti che consentono di migliorare ulteriormente la propria classifica. Il sestetto allenato da Saro Corallo ha avuto la meglio sul Ciclope Bronte con il punteggio di 3-1 (25-21, 17-25, 25-14, 25-22 i parziali) dando prova del fatto che le ultime due affermazioni, seppure ottenute al tiebreak, non erano frutto del caso. La squadra continua a crescere e, sabato scorso, sebbene senza palleggiatrice titolare, è riuscita nell’impresa di migliorare ulteriormente il proprio tasso di crescita. “A parte il secondo set, in cui abbiamo spento un poco la luce – chiarisce coach Corallo – con il sostegno del nostro pubblico siamo riusciti a riprenderla e a portarla in porto senza colpo ferire. Sì, stiamo dimostrando che il rodaggio paga e sono certo che ci toglieremo numerose altre soddisfazioni”. Ora i punti in classifica sono 7.

Arriva, invece, la prima sconfitta stagionale per la compagine maschile. Il gruppo guidato in panchina da Gianluca Giacchi, dopo ben quattro vittorie, si è scontrato con il muro di un Giarre che, sfruttando al meglio il terreno amico, ha dato vita alla classica partita perfetta. Niente da fare per i pallavolisti giarratanesi che le hanno studiate tutte per ribaltare la situazione, ma i giarresi sono apparsi più affamati di punti in ogni circostanza. E’ finita 3-0 (25-18, 25-22 e 25-18 i parziali) con la compagine iblea che cerca da subito di girare pagina e di pensare al prossimo turno. “Abbiamo fatto qualche errore più di loro – commenta il tecnico Giacchi – e questo, alla lunga, ci ha penalizzato. Una bella partita tra due squadre in forma. Loro sono stati ineccepibili su tutti i fronti. E alla fine siamo stati costretti a issare bandiera bianca. Ma, naturalmente, cercheremo di rifarci al più presto”. Il presidente Salvatore Pagano aggiunge: “Stavolta un fine settimana che ci vede sorridere a metà. Complimenti alla compagine femminile che, ancora una volta, ci ha messo testa e cuore. I risultati cominciano ad arrivare. La grande prestazione della maschile, invece, non è servita per superare avversari di notevole spessore. Ma è una sconfitta che ci servirà, ne sono certo, come esperienza. Testa già alla prossima”.

