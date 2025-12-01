  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

La Presidente Schembari accoglie i nuovi assunti (PN CapCoe): si rafforza la pianta organica dell’Ente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 dicembre 2025 – La Presidente Maria Rita Schembari ha accolto oggi i nuovi assunti, giovani professionisti selezionati tramite concorso pubblico, che andranno ad arricchire in modo significativo la pianta organica dell’Ente.

Grazie al Programma nazionale Capacità per la Coesione (PN CapCoe) 2021-2027, il Libero Consorzio compie un passo decisivo nel potenziamento delle proprie competenze interne e nella modernizzazione della macchina amministrativa. “Sarete il futuro di questo ente provincia, che è sempre stato un fiore all’occhiello anche per efficenza amministrativa. Toccherà a voi mantenere alta questa tradizione di qualità. Benvenuti nel Libero Consorzio”, ha dichiarato affiancata da alcuni dirigenti dell’ente.

Un benvenuto istituzionale che sottolinea il valore aggiunto che queste nuove risorse porteranno all’Ente. I profili assunti includono figure chiave per l’attuazione delle politiche di coesione: Specialista Economico Statistico, Specialista Tecnico e Specialista Informatico Digitale. Professionalità che rafforzeranno la capacità dell’Ente di affrontare le sfide della nuova programmazione e di garantire servizi sempre più efficienti al territorio.

584623
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube