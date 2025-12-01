Corbino e Grimaldi all’Archimede: un evento per celebrare scienza, storia e identità modicana

Modica, 01 dicembre 2025 – In questo 2025 che segna il 165mo della nascita di Giovan Pietro Grimaldi, presso l’Aula Magna dell’ Istituto Archimede Ente promotore dell’evento, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi e con il patrocinio del Comune di Modica, sarà presentato venerdì 5 dicembre alle 17.00 il libro dell’ing. Andrea Vaccaro “ ORSO MARIO CORBINO Il padre dell’X FACTOR della Fisica”: in esso l’autore ricostruisce la vita dello scienziato originario di Augusta (1876-1937), che fu anche manager e politico, inquadrandola nei contesti territoriali e storici in cui si svolse e, inaspettatamente, fornisce elementi significativi per ricordare la carriera scientifica di Giovan Pietro Grimaldi e i punti di contatto nella formazione dei due; implicitamente, ripercorre “la nascita della Grande Fisica che tra fine Ottocento e i primi del Novecento muove dalla Sicilia”, come ha scritto la storica della Fisica M. Luisa Bonolis. Nei fatti, Grimaldi e Corbino e si laurearono entrambi in fisica, il primo a Catania e il secondo a Palermo con il prof. Damiano Macaluso e ne divennero assistenti ed entrambi affiancarono Pietro Blaserna, fisico di fama mondiale, prima a Palermo e poi a Roma, nell’Istituto di Via Panisperna.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa da parte del Sindaco di Modica Maria Monisteri e del Dirigente Scolastico Rosolino Balistrieri, alla presenza dell’Autore che tratterà il tema “Il mio Corbino”, sono previsti gli interventi di Marco Di Natale (docente all’Archimede e studioso dell’Ottocento a Modica) che tratterà il tema “Dal Regio Istituto Tecnico a Via Panisperna”, di Clementina Papa (curatrice di memorie grimaldiane) sul tema “Con Corbino sulle tracce di Giovan Pietro” e a seguire l’ intervento di carattere prettamente scientifico del prof. Danilo Giulietti docente di Fisica all’Università di Pisa che, in dialogo con il prof. Giuseppe Lombardo, tratterà “G.P. Grimaldi & O.M. Corbino: la Fisica Sperimentale in Italia, agli albori della Meccanica Quantistica”.

E per quelle circostanze che a volte si intrecciano quasi misteriosamente, l’incontro con l’ ing. Vaccaro all’Archimede non solo cade, come detto, nel 165mo anniversario della nascita del Grimaldi, ma diventa anche catalizzatore ed evento celebrativo per diverse ricorrenze: Giovan Pietro Grimaldi fu alunno del “Regio Istituto Tecnico” da cui deriva l’attuale “Archimede” ( vi si conservano i suoi certificati di iscrizione e diverse pubblicazioni in originale) e il ricordo del Grimaldi avviene nell’anno del primo centenario della pubblicazione della Monografia del prof. Vincenzo Giardina sulla Famiglia Grimaldi (di Modica) nella quale troviamo la prima biografia di Giovan Pietro Grimaldi e, ancora, nell’anno che registra il secondo Centenario della nascita di Carlo Papa cui si deve la fondazione, da lui fortemente voluta, del Regio Istituto Tecnico di cui il prof. Giardina, sopra nominato, fu il Primo Preside. E in quest’ultimo tratto del 2025 la presentazione del libro dell’ing. Vaccaro diventa l’ “anteprima” delle successive celebrazioni che nel prossimo 2026 ripercorreranno, a 160 dalla Fondazione, la nascita e i prestigiosi inizi del “Regio Istituto Tecnico” di Modica.

