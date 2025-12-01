Chiaramonte Gulfi: consegnato il cantiere, al via i lavori di ristrutturazione di Palazzo Montesano

CHIARAMONTE GULFI, 01 Dicembre 2025 – È stato ufficialmente consegnato il cantiere per dare il via ai lavori di ristrutturazione del prestigioso Palazzo Montesano. L’intervento, atteso dalla comunità, segna un passo fondamentale per la riqualificazione di uno degli immobili storici della città.
L’annuncio dell’avvio dei lavori è stato dato con soddisfazione, sottolineando che l’opera è resa possibile grazie a un importante sostegno economico: finanziamento totale di 836.500 euro con fonte il Ministero della Cultura.
Il Sindaco o l’Assessore competente ha espresso vivo compiacimento per l’inizio dell’intervento: “Sono lieto di annunciare l’avvio dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Montesano. Questo intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 836.500 euro provenienti dal Ministero della Cultura – dice il primo cittadino, Mario Cutello.”
La ristrutturazione di Palazzo Montesano rappresenta un significativo investimento nel patrimonio culturale di Chiaramonte Gulfi, destinato a restituire alla cittadinanza un edificio storico completamente rinnovato.