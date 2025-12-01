Qualità della vita 2025: il Nord domina, la Sicilia resta in coda con Ragusa “Migliore” all’82° posto

MILANO, 01 Dicembre 2025 – La 36ª edizione dell’indagine sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore conferma una profonda disparità tra Nord e Sud Italia. La classifica, pubblicata oggi, vede Trento in testa, seguita da Bolzano e Udine, mentre le province meridionali occupano stabilmente le posizioni di coda.
Per la Sicilia i risultati sono prevalentemente negativi, evidenziando le difficoltà che il Mezzogiorno continua ad affrontare.
Ragusa si conferma la provincia siciliana con il piazzamento migliore, ma scende all’82° posto.
Siracusa registra una forte caduta, posizionandosi al 106° posto.
Catania perde ben 13 posizioni, scivolando al 96° posto.
Palermo guadagna timidamente tre gradini, salendo al 97° posto.
Messina si colloca al 91° posto.
Complessivamente, le ultime 22 posizioni della classifica sono occupate da province meridionali, con Reggio Calabria a chiudere la graduatoria per il secondo anno consecutivo.
La classifica è dominata in modo schiacciante dal Nord Italia.
|Posizione
|Provincia
|Dettagli
|1°
|Trento
|Guida la classifica generale.
|2°
|Bolzano
|3°
|Udine
|4°
|Bologna
|5°
|Bergamo
|Vincitrice nel 2024.
|8°
|Milano
|46°
|Roma
|Rimonta di +13 posizioni.
Solo due grandi aree metropolitane arretrano rispetto all’indagine precedente: Bari (67ª, in calo di due) e Catania (96ª).
L’indagine misura il benessere attraverso 90 indicatori suddivisi in sei aree tematiche:
Ricchezza e consumi (Milano prima).
Affari e lavoro (Milano prima).
Ambiente e servizi (Brescia prima).
Demografia, società e salute (Bologna prima).
Giustizia e sicurezza (Oristano prima).
Cultura e tempo libero (Trieste prima).
Nonostante i punti di forza del Sud in termini di demografia, clima e costo della vita più accessibile, l’indagine conferma che il divario Nord-Sud non accenna a ridursi in 36 edizioni.