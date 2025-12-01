  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Attualità | News in primo piano

Qualità della vita 2025: il Nord domina, la Sicilia resta in coda con Ragusa “Migliore” all’82° posto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MILANO, 01 Dicembre 2025 – La 36ª edizione dell’indagine sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore conferma una profonda disparità tra Nord e Sud Italia. La classifica, pubblicata oggi, vede Trento in testa, seguita da Bolzano e Udine, mentre le province meridionali occupano stabilmente le posizioni di coda.

Per la Sicilia i risultati sono prevalentemente negativi, evidenziando le difficoltà che il Mezzogiorno continua ad affrontare.

  • Ragusa si conferma la provincia siciliana con il piazzamento migliore, ma scende all’82° posto.

  • Siracusa registra una forte caduta, posizionandosi al 106° posto.

  • Catania perde ben 13 posizioni, scivolando al 96° posto.

  • Palermo guadagna timidamente tre gradini, salendo al 97° posto.

  • Messina si colloca al 91° posto.

Complessivamente, le ultime 22 posizioni della classifica sono occupate da province meridionali, con Reggio Calabria a chiudere la graduatoria per il secondo anno consecutivo.

La classifica è dominata in modo schiacciante dal Nord Italia.

PosizioneProvinciaDettagli
TrentoGuida la classifica generale.
Bolzano
Udine
Bologna
BergamoVincitrice nel 2024.
Milano
46°RomaRimonta di +13 posizioni.

Solo due grandi aree metropolitane arretrano rispetto all’indagine precedente: Bari (67ª, in calo di due) e Catania (96ª).

L’indagine misura il benessere attraverso 90 indicatori suddivisi in sei aree tematiche:

  1. Ricchezza e consumi (Milano prima).

  2. Affari e lavoro (Milano prima).

  3. Ambiente e servizi (Brescia prima).

  4. Demografia, società e salute (Bologna prima).

  5. Giustizia e sicurezza (Oristano prima).

  6. Cultura e tempo libero (Trieste prima).

Nonostante i punti di forza del Sud in termini di demografia, clima e costo della vita più accessibile, l’indagine conferma che il divario Nord-Sud non accenna a ridursi in 36 edizioni.

584646
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube