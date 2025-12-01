  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Sanità | Vittoria

Vittoria, potenziata la Diagnostica per Immagini al “Guzzardi”. Inaugurata anche la nuova Risonanza Magnetica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 01 dicembre 2025 – Questa mattina sono state inaugurate le nuove apparecchiature di diagnostica per immagini dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. La cerimonia, alla presenza della Direzione Strategica dell’ASP e delle autorità civili, militari e religiose, è servita a presentare in modo ufficiale anche la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, già operativa da alcuni giorni, che completa il percorso di aggiornamento tecnologico del presidio e consolida l’offerta diagnostica.
La Risonanza, collocata al piano terra in un’area strategica tra Radiologia e Pronto Soccorso, è stata acquisita tramite piattaforma Consip con il supporto dell’U.O.C. Provveditorato grazie a un finanziamento di 1.099.220 euro a valere sul PNRR – Missione 6 Salute; mentre i lavori di installazione, coordinati dal Servizio Tecnico, per circa 400 mila euro, sono stati realizzati con risorse del bilancio aziendale. La tecnologia offre immagini ad alta risoluzione e tempi di scansione ridotti fino al 50%, un sistema che riduce sensibilmente il rumore e consente un’esecuzione più confortevole degli esami, anche su pazienti portatori di protesi.
Nei mesi scorsi il percorso di rinnovamento della diagnostica per immagini del “Guzzardi” aveva già visto l’attivazione della nuova TAC a 128 strati e del sistema radiologico telecomandato digitale. La TAC multistrato di ultima generazione consente di ottenere immagini estremamente dettagliate in tempi molto rapidi, con una riduzione significativa della dose radiante. Il nuovo telecomandato digitale ha introdotto un modello più moderno e sicuro di esecuzione degli esami fluoroscopici e delle radiografie: grazie al lettino radiotrasparente manovrabile a distanza, infatti, lo spostamento del paziente è ridotto al minimo, un vantaggio particolarmente importante per chi ha difficoltà motorie, garantendo al contempo immagini di alta qualità e una gestione più efficiente delle esposizioni ai raggi X.
«L’attivazione di queste tecnologie – ha dichiarato il Direttore generale, Giuseppe Drago – rappresenta un investimento strategico per il nostro territorio. La nuova Risonanza Magnetica ci permette di migliorare ulteriormente la capacità di risposta ai bisogni diagnostici, riducendo i tempi d’attesa e aumentando tempestività e accuratezza degli esami. Insieme alla TAC e al telecomandato digitale, queste dotazioni ci consentono di offrire servizi sempre più completi, aggiornati e adeguati alle esigenze della comunità».

584648
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube