  • 29 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Attentato incendiario alla Guardia di Finanza di Modica: fermato un uomo di origini tunisine

  • 3
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 29 novembre 2025 – Sarebbe  stato fermato nella notte un uomo di origini tunisine ritenuto il presunto autore dell’attentato incendiario che, nei giorni scorsi, ha distrutto tre auto di servizio della Guardia di Finanza di Modica. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’esame delle immagini di videosorveglianza avrebbero consentito agli investigatori di risalire rapidamente alla sua identità. Secondo quanto trapelato, l’uomo sarebbe adesso sottoposto agli accertamenti della Magistratura, che dovrà stabilire con precisione dinamica e responsabilità del gesto. Al momento non vengono esclusi scenari, ma dalle prime valutazioni investigative l’episodio sembrerebbe riconducibile alla sfera della microcriminalità locale, senza collegamenti con forme di radicalizzazione o minacce di più ampia portata. Un’ipotesi che, pur non ridimensionando la gravità dell’attacco – diretto contro simboli dello Stato e strumenti essenziali di contrasto alla criminalità – contribuisce tuttavia ad allontanare, almeno nell’immediato, scenari più inquietanti, temuti nelle prime ore successive all’incendio. Proseguono intanto le indagini dei militari della Guardia di Finanza e della Procura per far piena luce sull’accaduto, mentre resta alta l’attenzione sul territorio. Le istituzioni locali hanno espresso solidarietà al Corpo e condannato con fermezza l’episodio, definito «un attacco alla sicurezza e alla legalità». Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

584435
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

3 commenti su “Attentato incendiario alla Guardia di Finanza di Modica: fermato un uomo di origini tunisine”

  3. Porcospino.

    Noi ,non siamo messi bene,loro li devono rispedire. Ci sono lavoratori fidi..ma questi via . La situazione peggiora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube