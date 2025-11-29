Roulette: storia e curiosità di un gioco diventato un simbolo

Gli esseri umani sono irrimediabilmente attratti dal fascino del rischio, dell’ignoto, per questo i giochi con una forte componente adrenalinica sono sempre stati popolari e tra questi la roulette, con la sua ipnotica e casuale danza della pallina in caselle numerate, ha avuto una particolare fortuna, tanto da essere diventato l’icona per eccellenza del gioco d’azzardo. Dalla mitica invenzione di Pascal ai giorni nostri sono passati quattro secoli, ma il gioco della roulette è riuscito a sopravvivere anche nell’epoca moderna. I siti dove giocare alla roulette online gratis senza registrazione hanno permesso in un certo senso di realizzare il sogno del fisico e filosofo francese di creare la macchina a moto perpetuo: da quel giorno infatti la ruota non ha mai smesso di girare. Anche se tutti almeno una volta hanno avuto modo di vedere una roulette in azione, fisica o digitale che fosse, non tutti però ne conoscono la storia, vediamo insieme come si è evoluta questa tradizione.

Le origini del gioco

Le primissime origini della roulette sono in realtà ancora ignote, alcuni le ricollegano addirittura all’antica Roma, con un gioco chiamato Rota Fortunae, altri ancora individuano le prime forme di roulette nell’impero Cinese sotto un nome traducibile come Rotolamento della Ruota. Possiamo concludere che il gioco come lo conosciamo noi è nato da una fusione di giochi distinti da ruote e scommesse numeriche. Questa tradizione si è solidificata in Europa intorno al XVII secolo, con giochi come Roly Poly o l’italiano Biribi, che consistevano in scommesse di numeri con una parte di montepremi riservata al banco. Molti identificano il vero padre fondatore di questo gioco con Blaise Pascal, che nel 1650 gettò le basi per la moderna roulette grazie al felice incidente nella realizzazione della sua macchina del moto perpetuo, che l’ha invece portato a creare il famoso meccanismo rotante. Per avere la versione definitiva bisognerà aspettare il 1765 a Parigi, anno in cui il gioco viene codificato definitivamente, e quindi organizzato nella classica ruota con 36 caselle, più le caselle per zeri, che in origine non erano verdi, ma rosse o nere, generando non poca confusione. Intorno al 1840 i fratelli Blanc introdussero a Bad Homburg la roulette a singolo zero, diminuendo il vantaggio del banco di circa il 2,7% rispetto alla versione con doppio zero. Quando il gioco d’azzardo fu vietato in Germania, i Blanc si spostarono a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, fondando così uno dei casinò più famosi al mondo, sinonimo di lusso ed eleganza. Infine, la roulette arrivò negli USA via New Orleans e si diffuse su battelli a vapore lungo tutto il Mississippi.

Influenza sull’immaginario collettivo

Dal punto di vista filosofico, la roulette rappresenta il conflitto tra il caso e la determinazione: nonostante sembri casuale, è un sistema fisico deterministico, ma nonostante abbia delle fondamenta profondamente logiche, c’è chi l’associa a qualcosa di mistico e diabolico; infatti, spesso è chiamata “la ruota del diavolo” in ragione del fatto che la somma dei numeri da 1 a 36 è proprio 666, il numero demoniaco! Al di là delle credenze popolari, proprio per la sua natura rischiosa è stata comunque oggetto di critiche e tentativi di censura nel corso della storia, come in Francia ed in Germania. Inoltre, non sono mancati coloro che si sono lasciati stregare dal suo fascino, sia nel tentativo di prevedere i suoi risultati, sia come fonte d’ispirazione per le arti letterarie e cinematografiche, producendo capolavori come Il giocatore di Dostoevskij, o il film Casablanca, che tratta delle avventure di James Bond.

Le mille facce delle roulette

Un gioco così popolare e radicato nella tradizione popolare di vari paesi, non poteva certo essere esente dalla transizione digitale. Non a caso, sono sempre più i siti dove è possibile giocare a questo gioco grazie alla tecnologia Random Number Generator– ovvero “generatore di numeri casuale” – che consente che i numeri siano determinati da un algoritmo invece che da una ruota fisica. Il mondo dell’intrattenimento online ovviamente ha avuto modo di rielaborare questo gioco e offrire versioni per tutti i palati: giochi in live streaming, ampliati grazie alla realtà virtuale (al centro anche di interessanti studi contro il Parkinson), oppure dotati di moltiplicatori che fungono da bonus. Oltre alle versioni tradizionali, come l’Europea, a uno zero, o l’Americana, a doppio zero, esistono anche varianti nuove come le mini roulette a 13 numeri, per non lasciare mai gli appassionati senza il loro gioco preferito.

