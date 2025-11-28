  • 28 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Novembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Ispica | News in primo piano | Ragusa | Vittoria

Vasto processo su false certificazioni informatiche: assolti i 23 imputati a Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 28 Novembre 2025  – Si è concluso con l’assoluzione piena di tutti i 23 imputati il filone ragusano della vasta inchiesta sulle presunte false certificazioni informatiche e sui titoli di studio che aveva coinvolto diversi centri della provincia iblea e si era estesa fino all’Agrigentino. Il Tribunale collegiale di Ragusa ha pronunciato la formula “il fatto non sussiste”, smantellando l’intero impianto accusatorio.

L’inchiesta, partita da controlli su un istituto privato, aveva messo sotto la lente d’ingrandimento un presunto sistema di irregolarità nelle certificazioni e nei titoli, con fatti che sarebbero stati commessi tra le città di Vittoria e Ispica fino al giugno del 2015.

Le imputazioni riguardavano diversi capi d’accusa. Alcuni degli imputati erano accusati del reato associativo, figura grave che costituiva il fulcro del presunto sistema. Tra questi, un vittoriese di 57 anni, difeso dall’avvocato Santino Garufi, che è stato prosciolto da ogni accusa.

Gli altri soggetti erano accusati di falsità ideologica in relazione al rilascio delle certificazioni informatiche. L’aspetto relativo ai presunti falsi diplomi, invece, era stato trattato dalla Procura di Agrigento, dato che tre dei quattro istituti coinvolti avevano sede nel territorio agrigentino.

Le parti offese nel procedimento includevano il Ministero dell’Istruzione, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico per la Sicilia e la società Certipass di Santeramo in Colle (Bari). Nonostante la costituzione di parte civile, tutte le accuse a carico degli imputati sono ora cadute definitivamente.

Dopo anni di indagini e dibattimento, la sentenza del Tribunale collegiale mette un punto a questa complessa vicenda giudiziaria. La Corte si è riservata novanta giorni per il deposito delle motivazioni, che faranno chiarezza sul perché l’accusa di falsità e di associazione sia stata ritenuta infondata dal collegio giudicante. La piena assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” rappresenta un esito clamoroso per tutti gli imputati coinvolti.

584428
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube