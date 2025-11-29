Modica e Gela. “L’inno del poeta resta”: il Festival Versi di Luce dedica l’edizione 2025 a Giosuè Carducci

Gela/Modica, 29 novembre 2025 – Modica e Gela ospitano una nuova edizione di VERSI DI LUCE – Festival Internazionale di CinemaPoesia, che nel 2025 assume un valore simbolico particolare scegliendo come tema un verso di Giosuè Carducci, “L’inno del poeta resta”, in occasione del 190° anniversario della nascita del poeta (1835–2025).

Il Festival indaga il Cinemapoesia come linguaggio espressivo contemporaneo: una forma in cui cinema, parola, suono e visione confluiscono in una esperienza artistica unitaria. Non un genere, ma uno sguardo poetico sulle immagini in movimento, capace di interrogare il presente e di restituire al cinema una dimensione lirica, sperimentale e profondamente umana.

Il programma si articola in cinque sezioni ufficiali in concors: Lungometraggi, Corti di fiction, Contemporary Vision, Videoclip, Videopoesia.

Il riferimento a Carducci diventa una chiave di lettura del nostro tempo: il suo verso attraversa il Festival come un segno di continuità tra parola scritta e immagine, tra memoria letteraria e sguardo cinematografico, tra tradizione e presente. La dimensione internazionale del Festival è confermata dalla presenza della giuria dell’IFFS – International Federation of Film Societies, prestigiosa rete mondiale dei cineclub, che riconosce Versi di Luce come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama della cultura cinematografica europea.

Ad aprire il Festival sarà il concerto del violinista italo-americano Bartolomeo Federico Fortino-Shields, che interpreterà alcune tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema, trasformando la musica in memoria, racconto ed emozione.

Accanto ai concorsi, il Festival propone numerosi appuntamenti speciali. Tra questi, i film fuori concorso, la proiezione del cortometraggio Refugium del regista modicano Valerio Vittorio Garaffa, selezionato in numerosi festival cinematografici, che racconta la storia di Cristina, giovane funzionaria in una Commissione Territoriale per l’asilo chiamata a valutare il caso di un ex soldato libico in fuga dal proprio Paese, in un conflitto crescente tra ruolo istituzionale e coscienza personale, e il documentario Vanni il Siciliano di Nella Condorelli, che ricostruisce la vita di Giovanni Rosa, antifascista e partigiano, simbolo di libertà e resistenza civile, in un viaggio che attraversa America, Africa ed Europa senza mai recidere il legame con la Sicilia e con il sogno di una terra libera dal fascismo e dalla mafia.

Il programma comprende inoltre una masterclass sulle origini del cinema in Sicilia, a cura dello storico e critico Franco La Magna, e l’evento performativo del Poetry Slam, organizzato in collaborazione con il Collettivo Vionnet, che restituisce alla parola una dimensione viva, pubblica e contemporanea.

Anche la sede di Gela ospiterà appuntamenti di particolare rilievo: in programma la proiezione del film Wider Than the Sky del regista Valerio Jalongo, dedicato al tema dell’intelligenza artificiale, la cui presentazione avverrà in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Gela, in un incontro tra cinema, tecnologia e diritto.

Grande attenzione è riservata alle nuove generazioni con VERSI DI LUCE GIOVANI, lo spazio dedicato alle scuole del territorio, che presenteranno i loro prodotti audiovisivi ispirati al tema del Festival. Nel corso dell’evento scolastico sarà presentato anche il nuovo progetto del Cineclub 262, vincitore del bando CIPS per la diffusione della cultura cinematografica, dal titolo “Se mi desti t’ascolto”, che vedrà protagonisti a Modica gli istituti Santa Marta – Ciaceri, l’I.I.S. Archimede di Modica e l’I.I.S.S. Giovanni Verga e coinvolgerà inoltre alcune scuole delle città di Pozzallo, Gela e Vittoria.

L’evento ospiterà un ricco parterre di personalità del mondo del cinema sperimentale e della cultura e dello spettacolo. Sono attesi e confermati ad oggi, oltre agli ospiti già citati: Isabel Russinova, Davide Vanotti, Rodolfo Martinelli Carraresi, Valerio Jalongo, Paolo Baiguera, Carla Bretan, Bernat Rojas Sayol, Ann-Sofi Sigmundsdatter Emilsen, Alfredo Marasti, Daniele Farina, Adel Poiré, Angelo Piccione, Alberto Bona, Carlo Liberatore, Chiara Cimmino, Felix Stefanaggi, ShihTing Peng.

A chiudere il Festival sarà Filmix, il nuovo film sperimentale di Federico Tinelli, la cui esperienza di visione si estenderà in una serata DJ al Pub Hemingway di Modica, trasformando la conclusione di Versi di Luce in un evento immersivo tra cinema, musica e socialità.

L’evento si svolgerà tra Modica e Gela negli spazi culturali delle due città: la Società Operaia, la Fondazione Grimaldi, il Cinema Aurora e la Cineteca Comunale di Modica; il Civico 111 e la Multisala Hollywood di Gela.

Versi di Luce è un Festival gratuito e aperto, che promuove la cultura come bene comune, esperienza condivisa e strumento di crescita collettiva.

Il Festival si realizza con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission, e con il contributo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il programma completo è disponibile su:

https://www.versidiluce.com/_files/ugd/6943f2_88a9d729b04944009242e0ed7cd03a16.pdf

