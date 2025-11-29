  • 29 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Novembre 2025 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti: a Chiaramonte Gulfi arriva “E-killer”, il nuovo sistema mobile di videosorveglianza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 29 Novembre 2025  – La Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi, sotto la guida del Comandante Piccione, si prepara a innalzare il livello di guardia contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. È imminente, infatti, l’attivazione ufficiale di cinque nuove telecamere mobili che compongono il sistema di videosorveglianza denominato “E-killer”.

L’acquisto di questa strumentazione innovativa è stato reso possibile grazie all’azione del consigliere comunale Antonio Incardona, che ha intercettato e convogliato i fondi FOSMIT (Fondo Sviluppo Montano) destinati alle zone montane.

Le nuove telecamere verranno posizionate strategicamente nelle aree del territorio comunale dove il fenomeno dell’abbandono di rifiuti registra le maggiori criticità. La forza del sistema “E-killer” risiede nella sua mobilità e dinamicità: le telecamere non sono fisse, ma possono essere spostate costantemente in base alle esigenze e alle zone più colpite, garantendo una vigilanza continua, attiva 24 ore su 24 e assolutamente imprevedibile.

L’obiettivo primario è immortalare in flagrante ogni trasgressore. L’amministrazione comunale intende inviare un messaggio inequivocabile: chi sporca l’ambiente non resterà impunito.

L’introduzione di “E-killer” rappresenta un significativo rafforzamento della battaglia ambientale. Le violazioni accertate dal sistema non si limiteranno a multe amministrative. Tutte le registrazioni e i dati relativi ai trasgressori identificati verranno infatti trasmessi direttamente alla Procura della Repubblica, che procederà con le opportune denunce.

Con l’avvio di questo sistema, l’amministrazione comunale ribadisce la linea di tolleranza zero e lancia un avvertimento chiaro: chi sporca paga.

584439
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube