Tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti: a Chiaramonte Gulfi arriva “E-killer”, il nuovo sistema mobile di videosorveglianza

Chiaramonte Gulfi, 29 Novembre 2025 – La Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi, sotto la guida del Comandante Piccione, si prepara a innalzare il livello di guardia contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. È imminente, infatti, l’attivazione ufficiale di cinque nuove telecamere mobili che compongono il sistema di videosorveglianza denominato “E-killer”.

L’acquisto di questa strumentazione innovativa è stato reso possibile grazie all’azione del consigliere comunale Antonio Incardona, che ha intercettato e convogliato i fondi FOSMIT (Fondo Sviluppo Montano) destinati alle zone montane.

Le nuove telecamere verranno posizionate strategicamente nelle aree del territorio comunale dove il fenomeno dell’abbandono di rifiuti registra le maggiori criticità. La forza del sistema “E-killer” risiede nella sua mobilità e dinamicità: le telecamere non sono fisse, ma possono essere spostate costantemente in base alle esigenze e alle zone più colpite, garantendo una vigilanza continua, attiva 24 ore su 24 e assolutamente imprevedibile.

L’obiettivo primario è immortalare in flagrante ogni trasgressore. L’amministrazione comunale intende inviare un messaggio inequivocabile: chi sporca l’ambiente non resterà impunito.

L’introduzione di “E-killer” rappresenta un significativo rafforzamento della battaglia ambientale. Le violazioni accertate dal sistema non si limiteranno a multe amministrative. Tutte le registrazioni e i dati relativi ai trasgressori identificati verranno infatti trasmessi direttamente alla Procura della Repubblica, che procederà con le opportune denunce.

Con l’avvio di questo sistema, l’amministrazione comunale ribadisce la linea di tolleranza zero e lancia un avvertimento chiaro: chi sporca paga.

