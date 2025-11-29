  • 29 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Il derby come antidoto per la delusione: al cospetto della Virtus Ragusa arriva Milazzo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 novembre 2025 – Archiviare la sconfitta di Reggio e difendere il primo posto solitario. La SuperConveniente Virtus Ragusa, domenica contro Milazzo, deve subito voltare pagina, cercando di reagire al -31 infausto di sei giorni fa. La squadra di Di Gregorio è ancora in testa girone F della Conference Sud, con 7 vittorie e 2 k.o., nel campionato di Serie B Interregionale. Ma è innegabile che la brutta partita del PalaCalafiore abbia lasciato un pizzico di amarezza per l’approccio e l’incapacità di imbastire una reazione. “Non siamo stati all’altezza in tutti gli aspetti – ha ricordato a caldo coach Di Gregorio -: dall’uno contro uno difensivo al controllo dei rimbalzi. Sono cose che non devono far parte di una partita seria”.

Anche in un paio di vittorie, con Barcellona e Castellaneta, entrambe in casa, la squadra aveva palesato qualche difficoltà a carburare e specie nel secondo episodio, contro i pugliesi, ha dovuto riemergere da un distacco sopra la doppia cifra: “Non è il primo approccio sbagliato che abbiamo avuto – ha ricordato Di Gregorio -. Con una squadra di media classifica magari si riesce a recuperare, ma contro la Viola, che è una squadra di tutto rispetto, è risultato fatale”.

Gli Svincolati Milazzo sono un ottimo banco di prova. Fin qui hanno un record di 5 successi e 3 sconfitte, ma nelle ultime cinque hanno sempre vinto, ottenendo scalpi prestigiosi (la Viola in trasferta, Barcellona e Corato in casa). Il pivot lituano Tomas Rimsa viaggia a 14,5 punti di media e 9 rimbalzi (per 20 di valutazione). Il serbo Lalic tira con il 57% da due punti e si ferma a quasi 14 a sera. Costa, Bolletta e Marangon danno imprevedibilità all’attacco, coach Priulla è un tecnico preparato ed esperto. La squadra sarà seguita in trasferta da un buon numero di tifosi.

Il match si disputerà domenica alle 18 al PalaPadua, verrà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.com al costo di 3 euro e sarà arbitrato dai signori Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle.

© Riproduzione riservata

