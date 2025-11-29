  • 29 Novembre 2025 -
  29 Novembre 2025
Modica | Sport

Promozione. Il Frigintini Calcio ospita il Santa Croce, ma questa volta sarà campionato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 29 novembre 2025 – Reduce dal successo nel derby di campionato con lo Scicli CR, dopo due trasferte consecutive, il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna tra le mura amiche per il secondo derby ibleo del campionato di Promozione per ospitare il Santa Croce Soccer terza forza del girone D.
Il confronto contro la formazione del “Cigno” arriva a distanza di pochi giorni dal return match di Coppa Italia che ha visto i rossoblu della Contea “espugnare” il “Biazzo” di Ragusa, ma il successo esterno non è bastato per superare il turno perchè grazie al successo dei biancoazzurri per 3 – 0 nella gara di andata giocata al “Pietro Scollo” ha permesso alla formazione di Fabio Campanaro di staccare il pass per il turno successivo.
Domani, si tornerà a giocare al “Vincenzo Barone” e ci saranno in palio tre punti pesanti per ambizioni di classifica diverse.
“Quelle di Coppa Italia – spiega Ciccio Di Rosa – sono state due partite che ci lasciano un po’ di rammarico perchè, nella gara di andata lavorando meglio alcuni dettagli potevano chiuderla in un modo diverso e poterci giocare la qualificazione nella partita di ritorno. Comunque sia, anche la gara di Coppa Italia ci è servita per darci altre certezze, ma non solo la partita ma anche gli allenamenti che abbiamo approcciato con l’atteggiamento giusto cercando di ottenere quanti più riscontri positivi di crescita. Domani – continua – sarà sicuramente una partita diversa da quella di Coppa Italia ed è giusto ricordare che affronteremo la terza forza del nostro girone, una squadra attrezzata per stare nelle zone alte di classifica e lo sta confermando con i risultati, noi però guardiamo sempre prima alla nostra coscienza e alla nostra voglia di andarcela a giocare sempre fino all’ultimo minuto senza guardare gli altri e senza guardare la classifica, ma guardando e pensando solo a noi stessi. Cercheremo come sempre un buon approccio alla gara e provare a mettere un altro tassello per avvicinarci al nostro obiettivo che come è ormai risaputo è la salvezza. Domenica sarà un derby – conclude l’allenatore del Frigintini Calcio – con una squadra con valori diversi a quelli dello Scicli CR, il Santa Croce è una buona squadra, ma i derby come d’altronde tutte le partite si giocano per vincerle e noi proveremo a farlo”.
Tra i protagonisti dei rossoblu della Contea c’è assolutamente Angelo Denaro che ha avuto un buon inizio di stagione e vuole continuare a sfornare prove positive per dare il suo contributo alla causa.
“Sono alla mia prima esperienza in Promozione – dichiara Denaro – ma l’importanza di avere un gruppo unito è molto importante. Personalmente mi sono subito trovato bene con i compagni che mi hanno accolto bene in questa ‘famiglia’ anche i risultati confermano che stiamo crescendo di partita in partita, ma noi in allenamento ci rendiamo conto di questo e speriamo di raggiungere la salvezza che è sempre stato il nostro obiettivo. Arrivo in un campionato importante come quello di Promozione e continua – ho potuto constatare che è molto diverso dalla competizione giovanile, dove mi confrontavo esclusivamente con i miei pari età, anche se in passato sono stato abituata a confrontarmi anche con giocatori che hanno fatto calcio ‘vero’, la competizione è sicuramente diversa e affrontando gente del calibro di Llama per fare un nome ho avuto modo di vedere la differenza tra il calcio giovanile e quello dei ‘grandi’, ma ultimamente abbiamo capito anche che possiamo farcela anche noi che siamo una squadra molto giovane. Come ha detto mister Di Rosa – conclude Angelo Denaro – il Santa Croce è una squadra forte, ma i derby si giocano per vincerli e noi ci proveremo a farlo anche in campionato sperando di riuscirci come ci è riuscito in Coppa Italia”.
Frigintini Calcio – Santa Croce Soccer, come detto si giocherà al “Vincenzo Barone” e sarà diretto da Tommaso Piccitto di Ragusa con la collaborazione di Francesco Saraceno di Siracusa e da Damiano Di Mauro di Ragusa. Calcio d’inizio fissato per le 14,30.

584446
© Riproduzione riservata

