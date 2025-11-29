  • 29 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria, sopralluogo dell’assessore Nicastro al cantiere della scuola dell’infanzia e a piazza Berlinguer

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 29 Novembre 2025 – Un nuovo importante passo avanti per la città di Vittoria nell’ambito delle opere pubbliche: l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere della scuola dell’infanzia e la piazza Berlinguer, situati all’ingresso del mercato dei fiori, per mostrare pubblicamente lo stato di avanzamento dei lavori finanziati tramite fondi Pnrr per un importo complessivo di 5.300.000 euro. «Oggi siamo qui per fare vedere concretamente i risultati del nostro impegno – ha dichiarato l’assessore Nicastro durante la visita – Questo investimento, ottenuto grazie alla programmazione e alla determinazione dell’amministrazione comunale, è destinato principalmente alle famiglie e ai bambini di Vittoria. Abbiamo pensato alle necessità del territorio, consapevoli che la città aveva bisogno di nuove strutture per la prima infanzia e spazi pubblici accoglienti».

L’intervento in corso non rappresenta soltanto una risposta alle esigenze dei cittadini, ma anche un segnale forte contro le polemiche sterili che negli ultimi mesi hanno tentato di screditare il lavoro dell’amministrazione: «C’è chi sostiene che le opere pubbliche siano ferme o che Vittoria abbia perso occasioni di crescita. La migliore risposta non sono le parole, ma i fatti che oggi vi mostriamo. La nostra amministrazione, guidata dal sindaco Aiello e attraverso l’assessorato che rappresento, si è assunta la responsabilità di portare avanti questi interventi a beneficio della collettività, tutelando il futuro delle famiglie e delle nuove generazioni».

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi scolastici moderni e sicuri, dedicati all’infanzia, oltre alla riqualificazione di piazza Berlinguer, che diventerà un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città. Un investimento che guarda lontano, come sottolinea ancora Nicastro: «Il futuro si costruisce attraverso la scuola. È per questo che abbiamo deciso di puntare sugli asili nido e sulle scuole dell’infanzia, perché crediamo che il benessere delle famiglie passi dalla possibilità di accedere a servizi di qualità. A chi critica rispondiamo con i fatti: ciò che vedete oggi è la prova concreta del nostro operato». La visita di oggi si inserisce in un percorso di trasparenza e dialogo con la cittadinanza. L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a seguire da vicino lo sviluppo delle opere pubbliche, consapevole che solo attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva si può costruire una Vittoria più forte e inclusiva. «Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che ci stanno accordando – conclude l’assessore –. Continueremo a lavorare con dedizione, rispondendo alle esigenze reali della comunità e investendo nel futuro della nostra città».

© Riproduzione riservata

