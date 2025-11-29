  • 29 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Novembre 2025 -
Ispica | Politica

Grande Sicilia – MPA. Ispica rischia di perdere progetti e finanziamenti per 7,2 milioni di euro

Responsabilità da una parte, calcoli politici dall’altra
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 29 Novembre 2025 – Grande Sicilia – MPA accoglie con soddisfazione l’esito delle ultime sedute consiliari, in cui anche il nostro appello al senso di responsabilità è stato in parte recepito e ha permesso di approvare le variazioni di bilancio. È la dimostrazione che, quando si mette realmente al centro la città, le soluzioni si trovano: ai cittadini non interessano le contrapposizioni politiche, ma istituzioni che funzionano e agiscono con buon senso.

Tuttavia, queste variazioni restano inutili se il Piano Triennale delle Opere Pubbliche non viene approvato. Il rinvio al 19 dicembre espone Ispica a un rischio gravissimo: la possibile perdita di finanziamenti già assegnati e destinati a scuole, strade e infrastrutture fondamentali.

Ricordiamo che alla proposta di delibera del Piano è allegato il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, così come quello del responsabile dell’area tecnica, geom. Nigito, che in questi mesi ha lavorato con impegno alla predisposizione degli atti. Anche qualora il Consiglio comunale approvasse il Piano, sarà poi la Regione – come sempre – a verificarne e decretarne la piena legittimità. Non c’era dunque alcun motivo per un ulteriore rinvio.

Ed è proprio qui che nasce un interrogativo legittimo. Il nuovo rinvio al 19 dicembre, fissato a pochi giorni dal pronunciamento del TAR previsto per il 16, lascia pensare che alcuni tra i consiglieri firmatari della sfiducia possano confidare di non dover assumere direttamente la responsabilità del voto sul Piano. Una sorta di attesa dell’esito del TAR che rischia di trasformarsi in una paralisi amministrativa. Ispica merita trasparenza e decisioni chiare, non manovre dilatorie o scarichi di responsabilità.

Il Partito Democratico, attraverso l’intervento del consigliere Stornello, ha inoltre annunciato la volontà di astenersi o votare contro: una scelta che riteniamo profondamente dannosa per la città.

Resta un dato inconfutabile: la mancata approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche mette seriamente a rischio 7,2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla sicurezza delle scuole, alla viabilità e alle infrastrutture essenziali.

Grande Sicilia – MPA Ispica continuerà a battersi per il senso di responsabilità, per la tutela dell’interesse collettivo e contro chi antepone il calcolo politico al futuro della nostra comunità.

584453
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube