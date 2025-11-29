Grande Sicilia – MPA. Ispica rischia di perdere progetti e finanziamenti per 7,2 milioni di euro

Ispica, 29 Novembre 2025 – Grande Sicilia – MPA accoglie con soddisfazione l’esito delle ultime sedute consiliari, in cui anche il nostro appello al senso di responsabilità è stato in parte recepito e ha permesso di approvare le variazioni di bilancio. È la dimostrazione che, quando si mette realmente al centro la città, le soluzioni si trovano: ai cittadini non interessano le contrapposizioni politiche, ma istituzioni che funzionano e agiscono con buon senso.

Tuttavia, queste variazioni restano inutili se il Piano Triennale delle Opere Pubbliche non viene approvato. Il rinvio al 19 dicembre espone Ispica a un rischio gravissimo: la possibile perdita di finanziamenti già assegnati e destinati a scuole, strade e infrastrutture fondamentali.

Ricordiamo che alla proposta di delibera del Piano è allegato il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, così come quello del responsabile dell’area tecnica, geom. Nigito, che in questi mesi ha lavorato con impegno alla predisposizione degli atti. Anche qualora il Consiglio comunale approvasse il Piano, sarà poi la Regione – come sempre – a verificarne e decretarne la piena legittimità. Non c’era dunque alcun motivo per un ulteriore rinvio.

Ed è proprio qui che nasce un interrogativo legittimo. Il nuovo rinvio al 19 dicembre, fissato a pochi giorni dal pronunciamento del TAR previsto per il 16, lascia pensare che alcuni tra i consiglieri firmatari della sfiducia possano confidare di non dover assumere direttamente la responsabilità del voto sul Piano. Una sorta di attesa dell’esito del TAR che rischia di trasformarsi in una paralisi amministrativa. Ispica merita trasparenza e decisioni chiare, non manovre dilatorie o scarichi di responsabilità.

Il Partito Democratico, attraverso l’intervento del consigliere Stornello, ha inoltre annunciato la volontà di astenersi o votare contro: una scelta che riteniamo profondamente dannosa per la città.

Resta un dato inconfutabile: la mancata approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche mette seriamente a rischio 7,2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla sicurezza delle scuole, alla viabilità e alle infrastrutture essenziali.

Grande Sicilia – MPA Ispica continuerà a battersi per il senso di responsabilità, per la tutela dell’interesse collettivo e contro chi antepone il calcolo politico al futuro della nostra comunità.

