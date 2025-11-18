  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Il Kiwanis celebra la giornata internazionale che tutela i diritti dei bambini. Due giorni di appuntamenti

La convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nelle scuole.
  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 novembre 2025 – Il 20 novembre si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Questa data è stata scelta perché commemora la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 da parte delle Nazioni Unite. L’istituzione ha lo scopo di garantire e proteggere i diritti di bambini e ragazzi, in modo che vivano un’infanzia e un’adolescenza serene, al riparo da maltrattamenti e abusi.
Il Kiwanis Club di Modica non poteva mancare l’appuntamento attesa la mission del club service nel mondo (Saving the Children in the word), e ha organizzato degli incontri nelle scuole del territorio.
Mercoledì 19 novembre, la Giornata dei diritti, dell’infanzia e dell’adolescenza, sarà sviluppata attraverso degli incontri formativi all’istituto comprensivo Statale “S. Marta- Ciaceri”, nel particolare dalle ore 9.00 alle ore 10.00 nel plesso di “Piano Ceci” e dalle 11.00 alle 12.00 nel Plesso “S. Elena”.
Giovedì 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10,00 nel Plesso “S. Marta” e dalle 10,30 alle 11,30 nel Plesso “8 Marzo”.
Il programma prevede i saluti della dirigente scolastica Grazia Basile, quelli della presidente del Club di Modica del Kiwanis, Pina Angelico e del Luogotenente Governatore Kiwanis del distretto Italia San Marino, Div. 3 Sicilia Sud-Est, Antonio Davì.
Nel corso degli incontri saranno illustrati alcuni dei 54 articoli che compongono la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

583302
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica. Il Kiwanis celebra la giornata internazionale che tutela i diritti dei bambini. Due giorni di appuntamenti”

  1. Paolo

    Come per il regime comunista, tutte queste giornate e commemorazioni laiche, vanno piano piano ad eliminare le festività religiose e la commemorazione dei santi.

    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube