  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Coppa Italia, Modica Calcio. Gara da dentro o fuori contro la Messana

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 novembre 2025 – Arriva in un buon momento la sfida da dentro o fuori contro la Messana, i rossoblù di mister Raciti, dopo lo 0-0 dell’andata, cercheranno la qualificazione in casa propria, in attesa di capire chi arriverà in semifinale tra Vittoria e Acquedolcese.
La formazione di Pitino e Gugliotta dovrà fare a meno di due pilastri, assenti per squalifica, come Valenca e Intzidis, mentre tra gli infortuni compaiono i nomi di Maimone e Mallia. Resto del gruppo a disposizione per lo staff che lavora ormai da settimane per un cammino che fin qui ha regalato parecchie gioie e certezze importanti per il cammino di questa squadra.
La Messana arriva da un pareggio in campionato che le ha fatto perdere terreno su Modica e Avola, sicuramente con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta in campionato e con la Coppa Italia come trofeo utile per la promozione diretta in Serie D. La formazione messinese nonostante abbia mancato l’appuntamento con la vittoria nelle ultime uscite resta una delle squadre che esprimono il miglior calcio nella categoria e che lotta per posizioni di vertice in questa stagione.
Vediamo quindi i convocati di Filippo Raciti per questo incontro di Coppa Italia:
Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.
Difesori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangarè.
Centrocampisti: Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Salvatore, Alioto, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

583305
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube