Coppa Italia, Modica Calcio. Gara da dentro o fuori contro la Messana

Modica, 18 novembre 2025 – Arriva in un buon momento la sfida da dentro o fuori contro la Messana, i rossoblù di mister Raciti, dopo lo 0-0 dell’andata, cercheranno la qualificazione in casa propria, in attesa di capire chi arriverà in semifinale tra Vittoria e Acquedolcese.

La formazione di Pitino e Gugliotta dovrà fare a meno di due pilastri, assenti per squalifica, come Valenca e Intzidis, mentre tra gli infortuni compaiono i nomi di Maimone e Mallia. Resto del gruppo a disposizione per lo staff che lavora ormai da settimane per un cammino che fin qui ha regalato parecchie gioie e certezze importanti per il cammino di questa squadra.

La Messana arriva da un pareggio in campionato che le ha fatto perdere terreno su Modica e Avola, sicuramente con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta in campionato e con la Coppa Italia come trofeo utile per la promozione diretta in Serie D. La formazione messinese nonostante abbia mancato l’appuntamento con la vittoria nelle ultime uscite resta una delle squadre che esprimono il miglior calcio nella categoria e che lotta per posizioni di vertice in questa stagione.

Vediamo quindi i convocati di Filippo Raciti per questo incontro di Coppa Italia:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.

Difesori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangarè.

Centrocampisti: Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Salvatore, Alioto, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

Salva