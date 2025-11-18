  • 18 Novembre 2025 -
  18 Novembre 2025
Ragusa | Sanità

L’ASP di Ragusa ha Introdotto il “Contributo di Solidarietà” per i Proprietari di Cani

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 novembre 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa comunica l’introduzione del nuovo “Contributo di Solidarietà”, una misura prevista dall’articolo 10 della Legge Regionale 15/22 e attuata dal Decreto Assessoriale n. 1166 del 22.10.2025.
Il contributo è a carico dei proprietari e dei detentori di cani e dovrà essere corrisposto in occasione delle operazioni di identificazione, registrazione o di passaggio di proprietà presso l’Anagrafe Canina.
L’iniziativa mira a sostenere le attività correlate alla gestione e al controllo della popolazione canina sul territorio provinciale.
I proprietari sono tenuti a versare le seguenti somme in base alla specifica operazione:
– € 20,00 per l’iscrizione all’anagrafe di un soggetto singolo;
– € 80,00 per l’iscrizione all’anagrafe di cucciolate superiori a 3 (tre) soggetti;
– € 10,00 per le variazioni di proprietà di un animale già iscritto.
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, disponibile sul portale dei pagamenti della Regione Siciliana.
Per procedere al versamento, gli utenti dovranno seguire i seguenti passaggi:
-collegarsi al link del portale dei pagamenti
https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio o scansionare l’apposito QR code;
– cliccare su “accedi al servizio”;
– selezionare la voce “altre entrate regionali”;
– scorrere tra le voci e selezionare “Assessorato della Salute”;
– cercare e cliccare sulla causale specifica: “2117 – capitolo 8126 – contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l’anagrafe canina nonché contributo di solidarietà a carico dei medici veterinari liberi professionisti, autorizzati dalle Aziende Sanitarie Provinciali alle operazioni di identificazione e registrazione”.
Nel compilare il form di pagamento, è necessario indicare la causale corretta:
1 – “Iscrizione Anagrafe canina” o “2 – Variazione Proprietà” (in quest’ultimo caso inserendo il numero del microchip dell’animale).
La ricevuta di pagamento generata da PagoPA dovrà essere scaricata e conservata, e successivamente allegata all’istanza presentata nella Sezione “Anagrafe animali di affezione” – Servizi on line dell’ASP.
Per maggiori informazioni e chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail dedicato: anagrafecanina@asp.rg.it.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “L’ASP di Ragusa ha Introdotto il “Contributo di Solidarietà” per i Proprietari di Cani”

  1. Paolo

    “La tassa sulle erbe, Eccellenza! La tassa sulle erbe! Persino i poveri asini che brucano dovranno pagare. È una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio.”

