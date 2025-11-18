  • 18 Novembre 2025 -
  • 18 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Mangia’s Maratona di Ragusa, nel cuore del Barocco il 18 gennaio 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 novembre 2025 – Dove partirà la grande stagione delle maratone italiane 2026? Un ruolo che da anni viene svolto dalla Mangia’s Maratona di Ragusa, che il prossimo 18 gennaio vivrà la sua 21esima edizione, su un percorso che, a detta di tantissimi che l’hanno affrontato negli ultimi anni, è tra i più spettacolari non solo del panorama italiano.
Siamo nella patria del Barocco siciliano e per chi non è mai venuto è l’occasione ideale per apprezzare da vicino un tracciato che non lascerà indifferenti. I primi 5 km sono tutti cittadini, tra le periferie di Ragusa Ovest. Poi si esce dalla città andando a correre tra i villaggi e le frazioni dell’Altopiano, come il suggestivo passaggio da Cilone, il transito per il caratteristico villaggio di Tre Casuzze con i suoi tipici “muretti a secco” che un po’ rimandano alla campagna irlandese. Ci sono nella prima parte passaggi in sterrato, di lunghezza variabile fra i 50 e i 300 metri. Al 24° km, nel punto di ricongiungimento della maratona con la Straragusa di 21,097 km, si sfiora la periferia Ovest di Ragusa proseguendo verso le zone residenziali di Monachella, Cisternazzi, Fortugno passando anche per la zona mineraria dei pozzi di petrolio, memoria storica.
Dal 38° km si entra nella parte scenograficamente più bella del tracciato, l’ingresso nel Centro Storico Superiore, il passaggio sul Ponte Vecchio e la Piazza della Cattedrale di San Giovanni, poi i tornanti di Corso Mazzini che introducono ai palazzi Patrimonio dell’Unesco: la chiesa di Santa Maria delle Scale, il Palazzo Cosentini, la Chiesa del Purgatorio e il Palazzo Sortino-Trono. Infine l’ormai famosissimo ultimo chilometro, con l’impegnativa salita di Via XI Febbraio prima dell’ingresso nell’isola pedonale di Piazza Duomo.
Un percorso nel complesso veloce, come testimonia la storia recente della gara, che anche quest’anno avrà al suo fianco la Straragusa di 21,097 km, la prova di nordic walking e la Family Run allestita insieme alla Clinica del Mediterraneo. Ancora sarà la concessionaria Scar ad aprire la gara con la sua Official car.
Albani OP., azienda leader per la produzione dei prodotti orticoli, sarà ancora a fianco dell’evento inserito nel calendario nazionale Fidal e patrocinato dal Comune di Ragusa con in testa il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Simone Di Grandi , sotto l’egida della Uisp di Gabriella Elia.
Le iscrizioni sono aperte da oltre un mese e proseguono a ritmo serrato a dispetto della lontananza temporale dalla gara, che scatterà da Via Feliciano Rossitto alle ore 8:00, mentre la Walk alle 9:00 e la mezza alle ore 9:45.

583312
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

