  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Il ministro Musumeci sabato alla stazione Marittima per parlare di pesca ed ecosistemi marini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

É stata scelta Pozzallo, dal ministero per le Politiche del mare, per ospitare il convegno dal titolo “Parliamo di mare: la pesca, l’acquacoltura e il coraggio di scommettere”. L’evento si svolgerà sabato 22 novembre, dalle 10 alle 13, presso la Stazione Marittima della cittadina costiera e sarà un momento di approfondimento, voluto dal ministro con la delega al Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il collega della Pesca Francesco Lollobrigida. Ai lavori interverrà anche il sottosegretario Patrizio La Pietra.

L’iniziativa Parliamodimare
«Parliamodimare – spiega l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, capo dipartimento delle Politiche marittime – è un’iniziativa che riflette l’attenzione che il Governo Meloni sta rivolgendo al mare e a tutte le filiere dell’Economia Blu e costituisce un’occasione di confronto diretto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle associazioni di categoria e delle imprese del settore».

I temi delle due sessioni di lavoro
I lavori saranno articolati su due sessioni:

nella prima si parlerà di tutela degli ecosistemi marini, gestione sostenibile del patrimonio ittico e pianificazione dello spazio marittimo;
nella seconda si affronteranno i temi della formazione professionale dei pescatori, del rinnovo della flotta e dell’innovazione tecnologica.

583316
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube