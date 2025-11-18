Pozzallo. Il ministro Musumeci sabato alla stazione Marittima per parlare di pesca ed ecosistemi marini

É stata scelta Pozzallo, dal ministero per le Politiche del mare, per ospitare il convegno dal titolo “Parliamo di mare: la pesca, l’acquacoltura e il coraggio di scommettere”. L’evento si svolgerà sabato 22 novembre, dalle 10 alle 13, presso la Stazione Marittima della cittadina costiera e sarà un momento di approfondimento, voluto dal ministro con la delega al Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il collega della Pesca Francesco Lollobrigida. Ai lavori interverrà anche il sottosegretario Patrizio La Pietra.

L’iniziativa Parliamodimare

«Parliamodimare – spiega l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, capo dipartimento delle Politiche marittime – è un’iniziativa che riflette l’attenzione che il Governo Meloni sta rivolgendo al mare e a tutte le filiere dell’Economia Blu e costituisce un’occasione di confronto diretto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle associazioni di categoria e delle imprese del settore».

I temi delle due sessioni di lavoro

I lavori saranno articolati su due sessioni:

nella prima si parlerà di tutela degli ecosistemi marini, gestione sostenibile del patrimonio ittico e pianificazione dello spazio marittimo;

nella seconda si affronteranno i temi della formazione professionale dei pescatori, del rinnovo della flotta e dell’innovazione tecnologica.

