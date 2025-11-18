  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Il modicano Michele Maltese insignito Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 18 Novembre 2025 – Il Capitano di Vascello Michele Maltese, 59 anni, modicano, dallo scorso aprile Direttore Marittimo del Compartimento Sicilia Occidentale della Guardia Costiera, con sede a Palermo, è stato insignito del prestigioso titolo di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Si tratta di un’onorificenza della Repubblica di San Marino conferita a cittadini ‘stranieri’ benemeriti nella repubblica indipendente, per opere di lavoro, benefiche, caritative, artistiche, politiche o sportive. Un riconoscimento per l’attività del comandante Maltese che ha portato beneficio alla Repubblica di San Marino nei 23 mesi in cui è stato Direttore Marittimo del Compartimento Emilia Romagna della Guardia Costiera e Comandante dell’importante Capitaneria di Porto di Ravenna. Un attestato prestigioso quello di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, che ha visto, in passato, insigniti personaggi di primo piano del nostro Paese come fra gli altri, l’ex presidente del CONI Giovanni Malagò, l’attrice Gina Lollobrigida, il giornalista e studioso Roberto Giacobbo. L’Ordine Equestre di Sant’Agata (compatrona della Repubblica di San Marino) istituito con decreto 5 giugno 1923. La facoltà di conferire l’Ordine è affidata ad un alto Magistero composto da importanti figure istituzionali sammarinesi: due Reggenti; i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, per gli Affari Interni e per la Sanità, i Sindaci di Governo; il Presidente della Commissione Consiliare Bilancio; un Commissario della Legge; cinque membri eletti dal Consiglio Grande e Generale. L’Ordine Equestre di Sant’Agata è riconosciuto in Italia. La decorazione consiste in una croce d’oro smaltata in bianco, di mm. 35 di diametro, caricata da un lato di un aureo scudo rotondo con l’effige di Sant’Agata e l’epigrafe in giro -Sant’Agata Protettrice- e dall’altro con la scritta -Bene Merenti- nello scudo medesimo. La croce si porta appesa ad un nastro di seta ondeggiante lungo 40 millimetri, tagliato longitudinalmente da cinque liste di uguale lunghezza, delle quali quella di centro di color cremisi, le due mediane bianche e le estreme gialle. La croce in oro bianco, verrà conferita al comandante Maltese il prossimo giovedì, 20 novembre, a Città di San Marino

583295
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube