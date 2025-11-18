Modica. Visita istituzionale al quartiere San Paolo: sindaco e assessori incontrano i residenti

Modica, 18 novembre 2025 – Prosegue il percorso di ascolto territoriale promosso dall’amministrazione comunale. In questi giorni il sindaco, Monisteri, accompagnata dagli assessori Cannizzaro e Armenia e dal presidente del Consiglio comunale, Minardo, ha fatto visita al quartiere San Paolo per un incontro diretto con i cittadini. La delegazione istituzionale ha percorso le vie principali del quartiere, fermandosi nei punti maggiormente frequentati e confrontandosi con i residenti su criticità, proposte e priorità da affrontare. Tra i temi emersi: manutenzione urbana, servizi pubblici, sicurezza e la necessità di valorizzare gli spazi comuni. Il confronto con i cittadini è stato fondamentale. Solo ascoltando chi vive quotidianamente il territorio si possono costruire soluzioni concrete e immediate. San Paolo è un quartiere vivo, con grandi potenzialità, e merita attenzione costante. Il Sindaco e gli assessori Cannizzaro e Armenia hanno ribadito l’impegno a trasformare le richieste raccolte in azioni operative già nelle prossime settimane, mentre il presidente del Consiglio comunale ha sottolineato l’importanza del dialogo diretto come strumento per rafforzare la fiducia tra istituzioni e comunità. La visita si è conclusa con l’impegno da parte dell’amministrazione di avviare un percorso di interventi mirati e programmati, nella logica del motto scelto per l’iniziativa: “Ascoltare e agire!”

