Riesame di Catania restituisce somma sequestrata a minore sciclitano

SCICLI, 16 Novembre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Michele Savarese ( foto) (foto), difensore di un diciassettenne di Scicli, disponendo il dissequestro e la conseguente restituzione della somma di 1.160 euro che era stata sequestrata dai Carabinieri della Tenenza di Scicli.

Il sequestro era stato operato lo scorso 5 ottobre, quando i militari hanno deferito in stato di libertà il minorenne per violazione della normativa sugli stupefacenti. Il giovane era stato trovato in possesso di circa 1,5 grammi di hashish che teneva all’interno del proprio borsello insieme al denaro. Successivamente, la perquisizione estesa all’abitazione familiare, avvenuta alla presenza della madre, aveva portato al ritrovamento di ulteriori 46 grammi di hashish nella camera da letto del ragazzo.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Savarese, ha sostenuto con successo davanti al collegio del Riesame (presidente Giuliana Sammartino, a latere Patricia Di Marco ed Elena Calamita, relatore) che non sussisteva un vincolo diretto di derivazione tra la detenzione dello stupefacente e il denaro contante. Accogliendo questa tesi, il Tribunale ha stabilito che la somma non poteva essere considerata provento dell’attività illecita e ne ha ordinato l’immediata restituzione al giovane.

