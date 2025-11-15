  • 15 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Novembre 2025 -
Cronaca

Caltanissetta: operazioni della Polizia per violazioni di misure cautelari ed esecuzioni di pena

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CALTANISSETTA, 15 Novembre 2025 – – La Polizia di Stato di Caltanissetta ha condotto una serie di operazioni, dando esecuzione a diversi provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. Le azioni riguardano l’aggravamento di misure cautelari per reati contro la persona e l’esecuzione di pene detentive in regime di detenzione domiciliare.

Un ventinovenne nisseno, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.

Il giovane si è reso responsabile della violazione della misura cautelare recandosi presso l’abitazione della sua ex compagna. Non solo: era in compagnia di altri due soggetti (in fase di identificazione) e ha incitato uno di questi ad arrampicarsi sul balcone per verificare se la persona offesa fosse in compagnia del suo attuale fidanzato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti di un quarantasettenne nisseno è stato eseguito l’aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale. L’uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma si è reso responsabile di numerose violazioni.

In un breve arco temporale, il soggetto ha messo in atto più azioni volte a destabilizzare la vittima, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Per questo motivo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento: il divieto di avvicinamento è stato accompagnato dall’applicazione del braccialetto elettronico e dall’obbligo di dimora nel Comune di residenza con precise restrizioni orarie (divieto di uscire dall’abitazione prima delle  9  e dopo le 23).

Le operazioni hanno riguardato anche due esecuzioni di pena in regime di detenzione domiciliare nei confronti di due donne anziane:

  • Furto di Energia Elettrica: Una sessantaseienne nissena, colpevole di furto di energia elettrica, è stata sottoposta alla misura della detenzione domiciliare per 6 mesi, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.

  • Omessa Custodia di Armi: Una settantaduenne nissena, colpevole di omessa custodia di armi, dovrà espiare una pena di 6 mesi in regime di detenzione domiciliare, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

Entrambe le donne sono state accompagnate presso il proprio domicilio per l’espiazione della pena.

583030
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube