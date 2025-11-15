  • 15 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Novembre 2025 -
Comiso | Sindacale

Sopralluogo della Cna di Comiso alla zona artigianale. Era presente anche l’assessore Cassibba

Sul tappeto i numerosi disagi con cui le imprese fanno i conti
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 15 novembre 2025 – Su richiesta delle imprese locali, si è svolto nei giorni scorsi, sollecitato dalla Cna comunale, un sopralluogo urgente presso la zona artigianale di Comiso, a seguito dei gravi danni causati dalle abbondanti piogge della scorsa settimana. All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale al ramo, architetto Roberto Cassibba, il funzionario responsabile dell’associazione di categoria, Andrea Distefano, e numerosi titolari di imprese del territorio. Durante il sopralluogo, è emersa una situazione di forte criticità, con una grande pozza d’acqua proprio all’ingresso principale dell’area che limita l’accesso ai veicoli, evidenziando un generale stato di trascuratezza del polo artigianale. Gli artigiani hanno colto l’occasione per manifestare il proprio disagio e sollecitare interventi urgenti.

Oltre alla problematica principale dell’allagamento, sono state rappresentate le seguenti segnalazioni: mancanza di segnaletica stradale adeguata; tombini senza protezione e pozzetti per le acque bianche intasati; rara pulizia delle vie d’accesso e dei terreni circostanti; condizioni critiche dell’incrocio a monte verso la Ss 194, reso quasi inutilizzabile dal pessimo manto stradale e dalla crescita spontanea di vegetazione; problemi di visibilità all’accesso a valle, aggravati dalla presenza di alberi la cui cura spetta ai privati.

A tali criticità si aggiungono le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla carenza idrica, particolarmente problematiche nei mesi estivi per le imprese in piena attività produttiva. L’assessore Cassibba ha dichiarato: “Abbiamo preso atto dello stato dell’area e ci impegniamo ad adottare provvedimenti tempestivi. L’Amministrazione comunale considera la zona artigianale strategica per lo sviluppo economico del territorio ed è già al lavoro su un progetto di riqualificazione complessiva”. Il cronoprogramma discusso contempla: interventi immediati per la messa in sicurezza della strada di accesso e la copertura delle buche; presentazione entro fine mese di un progetto di ripristino strutturale dell’intera area.

La Cna di Comiso ha preso atto del piano illustrato dall’assessore e annuncia la convocazione di un nuovo incontro per la fine del mese, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi programmati. “La nostra priorità è garantire condizioni adeguate alle imprese che rappresentano un’eccellenza per il territorio. Riteniamo fondamentale un impegno concreto e continuativo da parte delle istituzioni per sostenere lo sviluppo e la competitività del nostro distretto artigianale”, ha dichiarato la Cna comunale di Comiso.

583022
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube