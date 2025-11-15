Sopralluogo della Cna di Comiso alla zona artigianale. Era presente anche l’assessore Cassibba

Comiso, 15 novembre 2025 – Su richiesta delle imprese locali, si è svolto nei giorni scorsi, sollecitato dalla Cna comunale, un sopralluogo urgente presso la zona artigianale di Comiso, a seguito dei gravi danni causati dalle abbondanti piogge della scorsa settimana. All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale al ramo, architetto Roberto Cassibba, il funzionario responsabile dell’associazione di categoria, Andrea Distefano, e numerosi titolari di imprese del territorio. Durante il sopralluogo, è emersa una situazione di forte criticità, con una grande pozza d’acqua proprio all’ingresso principale dell’area che limita l’accesso ai veicoli, evidenziando un generale stato di trascuratezza del polo artigianale. Gli artigiani hanno colto l’occasione per manifestare il proprio disagio e sollecitare interventi urgenti.

Oltre alla problematica principale dell’allagamento, sono state rappresentate le seguenti segnalazioni: mancanza di segnaletica stradale adeguata; tombini senza protezione e pozzetti per le acque bianche intasati; rara pulizia delle vie d’accesso e dei terreni circostanti; condizioni critiche dell’incrocio a monte verso la Ss 194, reso quasi inutilizzabile dal pessimo manto stradale e dalla crescita spontanea di vegetazione; problemi di visibilità all’accesso a valle, aggravati dalla presenza di alberi la cui cura spetta ai privati.

A tali criticità si aggiungono le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla carenza idrica, particolarmente problematiche nei mesi estivi per le imprese in piena attività produttiva. L’assessore Cassibba ha dichiarato: “Abbiamo preso atto dello stato dell’area e ci impegniamo ad adottare provvedimenti tempestivi. L’Amministrazione comunale considera la zona artigianale strategica per lo sviluppo economico del territorio ed è già al lavoro su un progetto di riqualificazione complessiva”. Il cronoprogramma discusso contempla: interventi immediati per la messa in sicurezza della strada di accesso e la copertura delle buche; presentazione entro fine mese di un progetto di ripristino strutturale dell’intera area.

La Cna di Comiso ha preso atto del piano illustrato dall’assessore e annuncia la convocazione di un nuovo incontro per la fine del mese, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi programmati. “La nostra priorità è garantire condizioni adeguate alle imprese che rappresentano un’eccellenza per il territorio. Riteniamo fondamentale un impegno concreto e continuativo da parte delle istituzioni per sostenere lo sviluppo e la competitività del nostro distretto artigianale”, ha dichiarato la Cna comunale di Comiso.

