Ragusa. Il Consigliere Sortino: “Stallo al terzo lotto Ragusa-Catania, inaccettabile”

Ragusa, 15 novembre 2025 – Il consigliere comunale di Ragusa Giovanni Sortino torna a porre l’attenzione su una questione cruciale per il territorio: lo stallo del terzo lotto dell’autostrada Ragusa-Catania, da Grammichele a Francofonte, fermo a un avanzamento dei lavori pari al 3%. “Lo scorso 10 settembre – dichiara il consigliere Sortino – avevo già denunciato in aula questa situazione critica, che purtroppo persiste immutata anche dopo due mesi. È inaccettabile che un’infrastruttura così strategica per il nostro territorio resti bloccata, compromettendo la mobilità e lo sviluppo economico della nostra area”.

Sortino sottolinea come Ragusa stia vivendo una fase di significativo sviluppo nel settore dei lavori pubblici: “Abbiamo numerosi progetti realizzati e in corso. Pensiamo agli interventi a Marina di Ragusa sulle piste ciclabili e i lungomari, il futuro parcheggio previsto dal nuovo piano regolatore, il restauro del Giardino ibleo, la piazza Marini, il convento del Gesù a Ibla e aspettiamo il project financing del parcheggio multipiano di discesa Peschiera. Inoltre, sono attivi i lavori per la nuova stazione degli autobus, per la vallata Santa Domenica e il recupero del teatro Marino. Senza dimenticare gli impianti sportivi e le scuole”.

“Per questo – prosegue Sortino – dobbiamo alzare la voce su una questione che riguarda non solo la nostra quotidianità, ma anche l’immagine di Ragusa. Chi sceglie la nostra città per soggiornare o visitarla non può essere costretto a percorrere strade incompiute. Dopo decenni di attesa, Ragusa merita la massima attenzione e infrastrutture adeguate a scongiurare l’isolamento a cui è stata destinata fino ad ora”.

Concludendo, il consigliere Sortino ribadisce: “Pur non essendo di competenza comunale, ci auguriamo che chi occupa ruoli più alti si faccia sentire, come è doveroso. Ragusa non può più aspettare”.

Salva