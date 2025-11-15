  • 15 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Il Consigliere Sortino: “Stallo al terzo lotto Ragusa-Catania, inaccettabile”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 novembre 2025 – Il consigliere comunale di Ragusa Giovanni Sortino torna a porre l’attenzione su una questione cruciale per il territorio: lo stallo del terzo lotto dell’autostrada Ragusa-Catania, da Grammichele a Francofonte, fermo a un avanzamento dei lavori pari al 3%. “Lo scorso 10 settembre – dichiara il consigliere Sortino – avevo già denunciato in aula questa situazione critica, che purtroppo persiste immutata anche dopo due mesi. È inaccettabile che un’infrastruttura così strategica per il nostro territorio resti bloccata, compromettendo la mobilità e lo sviluppo economico della nostra area”.

Sortino sottolinea come Ragusa stia vivendo una fase di significativo sviluppo nel settore dei lavori pubblici: “Abbiamo numerosi progetti realizzati e in corso. Pensiamo agli interventi a Marina di Ragusa sulle piste ciclabili e i lungomari, il futuro parcheggio previsto dal nuovo piano regolatore, il restauro del Giardino ibleo, la piazza Marini, il convento del Gesù a Ibla e aspettiamo il project financing del parcheggio multipiano di discesa Peschiera. Inoltre, sono attivi i lavori per la nuova stazione degli autobus, per la vallata Santa Domenica e il recupero del teatro Marino. Senza dimenticare gli impianti sportivi e le scuole”.

“Per questo – prosegue Sortino – dobbiamo alzare la voce su una questione che riguarda non solo la nostra quotidianità, ma anche l’immagine di Ragusa. Chi sceglie la nostra città per soggiornare o visitarla non può essere costretto a percorrere strade incompiute. Dopo decenni di attesa, Ragusa merita la massima attenzione e infrastrutture adeguate a scongiurare l’isolamento a cui è stata destinata fino ad ora”.

Concludendo, il consigliere Sortino ribadisce: “Pur non essendo di competenza comunale, ci auguriamo che chi occupa ruoli più alti si faccia sentire, come è doveroso. Ragusa non può più aspettare”.

583018
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube