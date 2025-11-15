Impegni domenicali per l’Asd Volley Giarratana. La maschile a Pedara, la femminile ospita Catania

Giarratana, 15 novembre 2025 – L’Asd Giarratana Volley prosegue la propria avventura nel campionato maschile di Serie C. Domani, alle 16,30, la compagine rossoblù allenata da coach Gianluca Giacchi sarà di scena sul parquet della Giavì Sun Eco Power a Pedara. Il sestetto etneo risulta ancora fermo a quota zero in classifica, contro i sei punti invece ottenuti dal Giarratana che ha vinto entrambe le partite d’inizio stagione. “Ma non ci fidiamo del fanalino di coda – afferma coach Giacchi – è vero, sono quelle partite che si possono prendere sottogamba e in cui si rischia il patatrac. Massimo rispetto per il team avversario, formato soprattutto da talentuosi atleti di giovane età, ma dovremo affrontarla come se fosse la prima in classifica”. L’Asd Giarratana Volley dovrà rinunciare all’apporto del libero Francesco Martorino, infortunato.

Torna a giocare in casa, invece, il team femminile affidato alle cure tecniche di coach Saro Corallo che scenderà in campo sempre domani, domenica, alle 17 sul parquet della palestra comunale di Giarratana. Le atlete rossoblù se la vedranno con la Juvenilia Catania che finora ha vinto le prime due gare della stagione e veleggia nelle zone alte della classifica a differenza delle locali al momento a quota zero punti. Stavolta, però, lo staff tecnico ibleo ha avuto modo di recuperare tutti gli elementi dell’organico che sarà finalmente al completo. Compresa l’opposta Denise Dell’Albani. Coach Corallo dice: “Di fronte avremo una squadra di livello, abbiamo cercato di prepararci bene, speriamo di disputare una partita all’altezza della situazione. Abbiamo bisogno di schiodarci dai bassifondi della classifica”. Il presidente Salvatore Pagano invita il pubblico a essere presente e a sostenere le pallavoliste giarratanesi. “Di certo i tifosi – sottolinea – possono svolgere pienamente il ruolo di settima atleta in campo. Dovremo cercare di fare sentire il nostro calore sino in fondo. Ci aspettiamo una bella partita”.

