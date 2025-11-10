Ragusa, 10 novembre 2025 – “Nella nostra idea di città ciascuno nel suo piccolo, anche con gesti semplici, può fare la sua parte.
È con questo spirito che stamattina, nella sede del Libero Consorzio, annuncia l’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta, abbiamo sottoscritto un protocollo per la Settimana della Pace, che si svolgerà dal 9 al 13 dicembre 2025.
Insieme agli assessori dei vari Comuni della provincia, vogliamo infatti avviare attività sinergiche per sensibilizzare il mondo scolastico ai valori di rispetto, gentilezza e utilizzo responsabile delle parole.
La cultura della pace non può che nascere dall’educazione all’altro, all’ascolto e alla collaborazione. Le parole sono uno strumento di relazione, che va usato per cercare la pace e non per animare il conflitto.
Ringrazio la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, per aver voluto sostenere questa iniziativa condivisa, e l’assessora Giusi Cubisino del Comune di Comiso per la progettazione e lo scambio di buone pratiche. Un’iniziativa senza colore politico, che fa rete”.
1 commento su “Ragusa. Un protocollo per la Settimana della Pace”
La settimana della pace?
Immagino, politically correct a iosa.
Le parole sono anche strumenti di confronto, ed i conflitti servono anche per imparare il perdono e la responsabilità.
Ma se queste parole, per la moda petalosa di ‘rispettare’ l’altro, diventano autocensura, non si insegna a correggere il prossimo se sbaglia, e tutto quanto sopra va a farsi friggere, creando maschere di falsità e conflitti interiori.
In quel periodo sarete nel periodo dell’Avvento, vivete questo piuttosto che settimane petalose per penetrare le giovani e molli menti, ed insegnate ciò che fa parte delle nostre radici e della nostra fede.