Ragusa. Un protocollo per la Settimana della Pace

Ragusa, 10 novembre 2025 – “Nella nostra idea di città ciascuno nel suo piccolo, anche con gesti semplici, può fare la sua parte.

È con questo spirito che stamattina, nella sede del Libero Consorzio, annuncia l’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta, abbiamo sottoscritto un protocollo per la Settimana della Pace, che si svolgerà dal 9 al 13 dicembre 2025.

Insieme agli assessori dei vari Comuni della provincia, vogliamo infatti avviare attività sinergiche per sensibilizzare il mondo scolastico ai valori di rispetto, gentilezza e utilizzo responsabile delle parole.

La cultura della pace non può che nascere dall’educazione all’altro, all’ascolto e alla collaborazione. Le parole sono uno strumento di relazione, che va usato per cercare la pace e non per animare il conflitto.

Ringrazio la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, per aver voluto sostenere questa iniziativa condivisa, e l’assessora Giusi Cubisino del Comune di Comiso per la progettazione e lo scambio di buone pratiche. Un’iniziativa senza colore politico, che fa rete”.

