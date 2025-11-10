  • 10 Novembre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli. Conferimento rifiuti ingombranti nell’area di contrada San Biagio, inizia la Fase Due

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 10 novembre 2025 – Dal 17 novembre inizia il conferimento quotidiano. Bisogna avere con se’ un documento che attesti l’iscrizione del ruolo Tari del Comune di Scicli. La filiera è controllata

Inizia a funzionare quotidianamente intanto per le utenze domestiche il Centro Comunale di raccolta di contrada San Biagio dal 17 novembre, lunedì.

È al via la Fase Due dell’apertura definitiva e ufficiale del CCR, il Centro Comunale di raccolta dei rifiuti ingombranti di contrada San Biagio a Scicli.

Il Centro aprirà dal lunedì al sabato tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 12.00 per tutti i cittadini che portino con se’ un documento che attesti la loro iscrizione al ruolo Tari del Comune di Scicli. Ciò al fine di avere il controllo della filiera dei rifiuti conferiti ed evitare conferimenti indiscriminati.
Al momento saranno ammesse solo le utenze domestiche. Il numero verde per contattare la ditta Impregico, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 14:00, è l’800195314.

