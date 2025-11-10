Allarme degrado a Modica: abbandono e pericoli all’ex Scuola “Milano-Palermo” e in Piazzetta Padre Bellassai

Modica, 10 Novembre 2025 –– L’area verde dell’ex scuola materna “Milano-Palermo” e la vicina Piazzetta Padre Bellassai, al Quartiere d’Oriente a Modica, versano in uno stato di grave degrado e abbandono, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei residenti. La denuncia arriva dal consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, a seguito di segnalazioni dei cittadini e di un sopralluogo effettuato sul posto.

L’area dell’ex scuola, secondo quanto rilevato dal consigliere Spadaro, si presenta in una condizione di completo abbandono. La situazione più critica riguarda la sicurezza: i cancelli sono aperti e l’accesso è libero, rappresentando un potenziale rischio per i cittadini, sono presenti alberi che si affacciano sulla pubblica via, necessitando di urgenti potature, si riscontrano ringhiere divelte e tratti di muro pericolante lungo il confine dell’area.

L’abbandono di questa zona, un tempo adibita a scuola materna, evidenzia una seria mancanza di manutenzione.

Anche la contigua Piazzetta Padre Bellassai non è esente dal degrado. La piazza richiede un intervento di manutenzione e ripristino: pulizia generale della zona, potatura degli alberi e sistemazione e ripristino delle panchine.

Salva