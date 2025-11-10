  • 10 Novembre 2025 -
  10 Novembre 2025
Politica | Ragusa

Ragusa. Infiltrazioni piovane all’Istituto Mariele Ventre, al via gli interventi

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 novembre 2025 – Dopo le recenti infiltrazioni d’acqua piovana che hanno interessato la palestra e l’auditorium dell’istituto scolastico “Mariele Ventre” di Ragusa, la consigliera comunale Rossana Caruso si è prontamente attivata per affrontare la situazione. Questa mattina, la consigliera Caruso ha effettuato un sopralluogo presso la scuola insieme alla professoressa Maria Rita Teddio, responsabile di plesso per l’infanzia e per la primaria, e al geometra Elio Cilia del Comune di Ragusa, incaricato della manutenzione degli edifici scolastici. Durante l’incontro è stata valutata l’entità dei danni.

“Subito dopo – ha dichiarato la consigliera Caruso – ho incontrato il dirigente del Comune, l’ingegnere Ignazio Alberghina, che mi ha spiegato come palazzo dell’Aquila intende procedere. Domani mattina sarà effettuato un nuovo sopralluogo per verificare la possibilità di riaprire palestra e auditorium in sicurezza. Entro la prossima settimana saranno avviati interventi tampone per contenere i disagi, mentre l’intervento definitivo, previsto per l’inizio del prossimo anno, risolverà in modo strutturale un problema che si trascina da tempo a causa di difetti originari nelle coperture”.

L’intervento tampone avrà un costo stimato tra 15.000 e 20.000 euro, mentre per la soluzione definitiva è prevista una spesa di circa 100.000 euro, che sarà inserita nel prossimo bilancio comunale. “L’amministrazione – ha concluso Caruso – si è impegnata a risolvere definitivamente la questione, consapevole dell’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e idonei per studenti e personale. La sicurezza e il benessere dei nostri bambini restano la priorità assoluta”.

© Riproduzione riservata

