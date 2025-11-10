  • 10 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Serie C: primo sorriso per la Volley Modica Next Gen, i biancoazzurri al “Geodetico” battono in quattro set la Giavì Pedara

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Volley Modica Next Gen 3
Giavì Pedara 1

Parziali: 25/22, 23/25, 25/19, 25/20

Modica, 10 novembre 2025 – – Primo successo stagionale per la Volley Modica Next Gen impegnata nel campionato regionale di serie C maschile.

Ieri sera, al “Geodetico” di via Fabrizio, infatti, i giovani biancoazzurri affidati alle cure di coach Ciccio Italia hanno battuto in quattro set i catanesi della Giavì Pedara riscattando così ampiamente il k0 della settimana scorsa con Giarratana.

Quella vista al “Geodetico”, è stata una partita positiva sotto diversi aspetti, dove il sestetto modicano ha dimostrato carattere e compattezza di squadra che, dopo un avvio equilibrato e la vittoria del parziale di apertura, ha lottato e ceduto al fotofinish nella seconda frazione di gara.

La formazione cara al responsabile della seconda squadra e delle giovanili, Giorgio Scavino, inoltre, ha saputo mantenere la concentrazione anche nei parziali successivi e grazie alle strategie di Ciccio Italia, che ha pescato bene anche dalla panchina è riuscita a portare a casa con merito il successo che permette di migliorare la classifica, ma soprattutto di accrescere l’autostima a consapevolezza dei propri mezzi a tutto l’ambiente.

“E’ stata una bella partita tra due squadre che hanno puntato sui giovani – spiega Giorgio Scavino – una sorta di rivincita della finale regionale giovanile dello scorso anno che aveva premiato i nostri avversari. Sono contento non solo per il risultato, ma – continua – soprattutto per la crescita costante dimostrata da questo gruppo che inizia a prendere consapevolezza dei propri mezzi e scende in campo con la giusta determinazione, grazie al lavoro che Ciccio Italia e il resto dei tecnici fanno svolgere ai ragazzi che seguono i dettami e iniziano a raccogliere i frutti del lavoro settimanale. Posso affermare con certezza – conclude Scavino – che quella di ieri è stata una vittoria del gruppo che non si è disunito, anzi, si è aiutato tantissimo nei momenti difficili del match e anche chi è subentrato si è fatto trovare pronto e ha dato il suo valido contributo per il successo, segnali questi che ci lasciano ben sperare per il futuro”.

Il prossimo turno prevede per i biancoazzurri la difficile trasferta in terra etnea, dove la Volley Modica Next Gen sarà ospite del quotatissimo I Siciliani Giarre.

582487
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube