Fiamme in pieno giorno a Vittoria: intervento eroico del Comandante della polizia locale

Vittoria, 10 Novembre 2025 – Momenti di grande apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:45, all’angolo tra Via Gaeta e Via La Marmora, a Vittoria. Un violento incendio è divampato all’interno di un’abitazione in affitto, utilizzata, stando alle prime informazioni, da cittadini extracomunitari.

Le fiamme, visibili e minacciose, hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti e, soprattutto, dei Vigili Urbani, la cui sede si trova strategicamente a pochi passi dal luogo dell’incendio.

I primi ad arrivare sul posto, ancor prima dei mezzi di soccorso specializzati, sono stati proprio gli agenti della Polizia Locale. A guidare l’intervento il Comandante in persona, Filippo Pancrazi, che ha dimostrato un coraggio e un senso del dovere esemplari.

Di fronte al fumo denso e alle fiamme che iniziavano a propagarsi, il Maggiore Pancrazi non ha esitato: la sua priorità assoluta è stata accertarsi che all’interno dell’edificio non vi fossero persone intrappolate.

Entrato nell’abitazione in fiamme, setacciando le stanze una per una tra il calore e il fumo acre, fino a quando non ha avuto la certezza che l’immobile fosse vuoto, scongiurando così il rischio di un bilancio ben più grave.

Subito dopo l’allarme, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno avviato le complesse operazioni per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha richiesto tempo, ma i caschi rossi sono riusciti a circoscrivere e spegnere definitivamente il rogo, limitando i danni strutturali.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli inquirenti, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal cortocircuito a eventi accidentali.

Foto Franco Assenza

Salva