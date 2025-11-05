Finanziamenti record per l’IACP Ragusa: oltre 2,6 milioni di euro per sport e alloggi

RAGUSA, 05 Novembre 2025 – Una ventata di risorse fresche, per un totale che supera i 2.600.000 euro, è in arrivo per l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Ragusa, grazie a due distinti finanziamenti ottenuti dalla Regione Siciliana. Le somme saranno destinate sia alla creazione di nuove aree ludico-sportive che alla cruciale manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Entro la fine del mese corrente prenderanno il via i lavori per la realizzazione di tre nuovi moduli progettuali per aree attrezzate dedicate ad attività ludico-sportive all’aperto, finanziati dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. L’importo complessivo stanziato è di 225.669 euro.

Le aree interessate si trovano su suoli IACP nei Comuni di:

Modica: Via Circonvallazione Ortisiana (Lotti n. 54 e n. 55), con circa 800 mq disponibili.

Comiso: Via dei Ciliegi (area Lotto n. 25), con circa 210 mq disponibili.

Ragusa: Via Pio La Torre (Lotti nn. 85-90), con circa 1.000 mq disponibili.

Il finanziamento più significativo, pari a 2.400.000 euro, è stato ottenuto in seguito all’ammissione alla graduatoria provvisoria dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (DDG N. 3561 del 20/10/2025). Queste risorse sono fondamentali per avviare opere edili di manutenzione straordinaria su alloggi IACP in ben sei Comuni della provincia: Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, Comiso e Ispica.

Gli interventi, frutto di una progettazione presentata dagli II.AA.CC.PP. della Sicilia a valere sul DDG 4670 del 31.12.2024 (“Interventi volti a sostenere la qualità dell’abitare di categorie fragili della popolazione regionale“), mirano al recupero di alloggi che saranno successivamente assegnati agli aventi diritto.

In totale, saranno recuperati 40 alloggi di risulta, distribuiti come segue:

Ragusa: 20 alloggi.

Modica: 3 alloggi.

Scicli: 5 alloggi.

Vittoria: 2 alloggi.

Comiso: 5 alloggi.

Ispica: 5 alloggi.

Il Commissario Straordinario, Paolo Santoro, ha espresso grande soddisfazione per il risultato, sottolineando come il recupero di 40 alloggi che da anni necessitavano di un intervento significativo sia un passo cruciale per il loro riutilizzo.

“Questi finanziamenti rappresentano un primo, ma significativo, rilancio delle attività del nostro Istituto,” ha dichiarato Santoro. Ha inoltre ringraziato i tecnici e i dipendenti dello IACP Ragusa, il cui “impegno ed abnegazione” hanno permesso di raggiungere questo traguardo, proiettando l’Ente verso un futuro di maggiore efficienza grazie a una “rinnovata struttura organizzativa capace e motivata.”

Salva