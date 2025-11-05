  • 5 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Blitz della Finanza di Ragusa per una maxi frode sui bonus edilizi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 05 Nove – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità economica. Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica locale, è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti.

Contestualmente, è stato notificato un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, emesso dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Ragusa.

Gli indagati sono gravemente indiziati, in questa fase preliminare e salvo il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi.

L’operazione mira a smantellare un presunto sistema illecito che avrebbe sfruttato i meccanismi agevolativi statali, drenando ingenti risorse pubbliche attraverso l’emissione e l’utilizzo di crediti inesistenti o gonfiati. Il sequestro di 5 milioni di euro rappresenta la cifra che sarebbe stata oggetto della maxi-frode.

 

581986
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

