  • 5 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Incontro presso la Chiesa Madre San Giorgio con Salvo Noè: “Trasforma la tua vita”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 05 novembre 2025 – La Chiesa Madre San Giorgio di Modica, guidata dal parroco Padre Michele Fidone, invita tutta la comunità a partecipare all’incontro “Trasforma la tua vita”, che si terrà domenica 9 novembre alle ore 18:30 presso la chiesa.

L’evento vedrà la presenza di Salvo Noè, psicoterapeuta, docente in psicologia, mediatore familiare ed esperto in processi formativi. Durante la serata verrà presentato il suo libro, “Trasforma la tua vita. Un passo alla volta e per sempre! Manuale della consapevolezza”, pensato per offrire strumenti concreti di crescita personale e relazionale.

Il volume segue anni di studi e incontri sul campo: attraverso strategie motivate, esempi pratici e una narrazione accessibile, invita il lettore a promuovere un cambiamento autentico, ad alimentare entusiasmo, autostima e resilienza. Il percorso proposto da Salvo Noè aiuta a superare paure, sviluppare una mentalità positiva e gestire meglio le relazioni personali e familiari. L’incontro sarà aperto a tutti gli interessati; durante la serata è previsto un servizio di animazione per bambini, organizzato dalla parrocchia presso la saletta San Michele.

“Accogliere la riflessione di Salvo Noè nella nostra comunità, dichiara Padre Fidone, non è solo un’opportunità per ascoltare parole di speranza e cambiamento, ma è anche un segno concreto dell’impegno della nostra chiesa nell’essere accanto alle persone nei momenti chiave della loro crescita personale e spirituale. Crediamo che questo incontro possa aprire orizzonti nuovi, aiutarci a guardare dentro noi stessi e a ritrovare, nella condivisione, quella forza che cambia davvero la vita. L’incontro è rivolto a tutti: giovani, adulti, famiglie. La chiesa si fa prossima, offrendo stimoli di consapevolezza e percorsi di vero cambiamento.”

581979
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube