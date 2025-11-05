Mercato ortofrutticolo a Vittoria, La Rosa (Fi): “Legalità sia guida e non ostacolo”

Vittoria, 05 novembre 2025 – “In merito alle recenti discussioni che stanno animando il dibattito sul mercato ortofrutticolo di Vittoria, desidero esprimere alcune riflessioni a nome di Forza Italia. Comprendiamo le preoccupazioni sollevate, ma riteniamo che le polemiche sterili non contribuiscano a risolvere le reali problematiche del settore. Oggi, più che mai, è necessario lavorare insieme per rafforzare e sostenere una struttura che rappresenta il cuore pulsante del nostro comparto agricolo”. Così il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che sottolinea: “La legalità deve essere un principio guida, mai un ostacolo allo sviluppo. Tuttavia, l’ordinanza sindacale recentemente adottata appare, a nostro avviso, discutibile e rischia di comprometterne in parte la funzionalità, incidendo negativamente sulle attività e sulla stessa salubrità all’interno del mercato”.

“Il mercato ortofrutticolo di Vittoria ha bisogno di proiettarsi verso le sfide dei mercati globali, puntando su trasparenza nelle contrattazioni, chiarezza nella rilevazione dei prezzi e pieno rispetto delle regole. Crediamo sia fondamentale cercare soluzioni condivise insieme agli operatori del settore, tenendo conto delle esigenze dei produttori che, ogni giorno, portano il loro lavoro ben oltre le mura della struttura”. La Rosa prosegue: “Accogliamo con favore suggerimenti, idee e proposte costruttive da parte di operatori, professionisti e rappresentanti istituzionali. Tuttavia, ribadiamo che la polemica fine a sé stessa non giova a nessuno. Prima di ogni decisione, è indispensabile un momento di confronto sereno, privo di scontri, volto a creare sinergie nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza, obiettivi fondamentali per tutti noi”. “Andiamo avanti, uniti e determinati, per il futuro del mercato, per la nostra economia e per l’intero territorio di Vittoria. Solo lavorando insieme possiamo garantire un domani prospero e sostenibile per la nostra città” conclude il segretario La Rosa.

Salva