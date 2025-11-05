  • 5 Novembre 2025 -
  5 Novembre 2025
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Scicli – Arrestato il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 05 novembre 2025 – Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di una persona gravemente indiziata, allo stato degli atti e nel rispetto della presunzione di innocenza, di essere l’autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli il 12 maggio 2024. Quel giorno, Ottaviano era stato trovato privo di vita nella propria abitazione da familiari e amici, preoccupati perché da diverse ore non rispondeva al telefono né dava più notizie di sé. L’allarme aveva dato il via a un’immediata attività investigativa, che si è protratta senza sosta per oltre un anno. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno combinato accertamenti scientifici e metodi investigativi tradizionali, consentendo agli inquirenti di ricostruire con precisione le ultime ore di vita della vittima, di individuare il possibile movente e, infine, di identificare il presunto autore del delitto. Ulteriori dettagli sull’inchiesta e sull’arresto saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10.30 di oggi presso il Palazzo di Giustizia di Ragusa, alla presenza del Procuratore della Repubblica. L’arrestato, la cui identità non è stata ancora resa pubblica, è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

581973
© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

