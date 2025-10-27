  • 27 Ottobre 2025 -
Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Operatore ecologico trova un giovane morto a Marina di Modica. Suicidio?

MARINA DI MODICA, 27 Ottobre 2025 – Tragedia questa mattina nella frazione rivierasca di Marina di Modica, dove un uomo, a quanto pare di giovane età, 25-30 anni, stato trovato privo di vita da un operatore ecologico all’interno del boschetto, nei pressi del parco giochi. Dalle sommarie informazioni, il corpo era in ginocchio ma penzolante da un albero. L’ipotesi più attendibile, al momento, è l’estremo gesto del giovane.

La scoperta è stata fatta nelle prime ore del mattino. Immediatamente è stata allertata la Polizia di Stato. Una pattuglia del Commissariato di Modica è intervenuta prontamente sul posto per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della vittima.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni. Il gesto estremo ha destato profondo cordoglio e sgomento nella piccola comunità.

© Riproduzione riservata

