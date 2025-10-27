  • 27 Ottobre 2025 -
  27 Ottobre 2025
Cultura | Modica

Modica. Un libro illustrato per raccontare ai bambini la vita del Servo di Dio Nino Baglieri

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 ottobre 2025 – Il prossimo 31 ottobre alle ore 17, presso l’Oratorio Salesiano di Modica Alta, sarà presentato al pubblico il volume illustrato “Nino… maratoneta di Dio”, dedicato alla vita di Nino Baglieri, figura spirituale e simbolo di fede della comunità modicana.

Il testo, pensato per i più piccoli ma adatto anche agli adulti, rappresenta un modo innovativo e coinvolgente per far conoscere, attraverso i disegni, la storia e di Nino e del suo cammino di fede.

La presentazione del fumetto rientra tra le iniziative della seconda edizione della manifestazione “Girotondo con i Santi” e vedrà la partecipazione del Vescovo della Diocesi di Noto Monsignor Salvatore Rumeo, del Sindaco di Modica Maria Monisteri e dei rappresentanti della comunità salesiana. L’evento sarà infatti un’occasione per ricordare, in occasione della festa di “Ognissanti”, la figura di Nino Baglieri a più di un anno dalla chiusura dell’Inchiesta diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione. Nato a Modica nel 1951, Nino rimase paralizzato all’età 17 anni dopo una caduta da un’impalcatura e, attraverso la forza nella fede, seppe trasformare la sua sofferenza in testimonianza cristiana. Divenuto membro dell’associazione religiosa “Volontari con Don Bosco” nonché guida spirituale per tanti giovani, morì nel 2007.

Autore del fumetto è il giovane Stefano Fisco, illustratore al suo esordio letterario. Classe 2001, Stefano si è diplomato a Modica presso il liceo artistico “Galilei Campailla” e ha conseguito la laurea presso l’Accademia delle Belle Arti “ABAQ” a L’Aquila, dove ancora frequenta il corso di specializzazione in “Grafica del Fumetto”.

Attraverso il suo racconto illustrato “Nino…maratoneta di Dio”, i ragazzi potranno scoprire la bellezza e la forza del messaggio di Nino Baglieri, la cui vita resta ancora oggi un grande esempio di santità nella sofferenza.

© Riproduzione riservata

