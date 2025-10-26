  • 26 Ottobre 2025 -
Attualità | Modica | News in primo piano

Perorazione al Vescovo per il recupero delle “colombaie” abbandonate nel Cimitero di Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Ottobre 2025 – È un appello accorato e di vasta risonanza quello di Piergiorgio Barone, scrittore, rivolto al Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Rumeo, in vista dell’omelia che terrà durante la Santa Messa per la Commemorazione dei Defunti, che sarà trasmessa in diretta televisiva il prossimo 2 Novembre 2025 dalla Chiesa Madre di San Pietro a Modica.

La “perorazione” chiede al Vescovo di farsi portavoce di una problematica che tocca migliaia di cittadini, non solo a Modica ma in molte realtà del Sud e Centro Italia: lo stato di grave abbandono e degrado delle cosiddette “colombaie”, i loculi per l’inumazione dei defunti, spesso interdetti e inaccessibili.

Barone, , che riconosce a Mons. Rumeo il merito di aver già “acceso i riflettori” e avviato un possibile iter per interventi di recupero nella città, chiede al presule di “stimolare i fedeli” durante l’omelia. L’obiettivo è connotare il fatto che “non si può celebrare il giorno della ‘commemorazione’ dei defunti, senza ‘l’onorare, il rispettare’ la dignità anche fisica che TUTTI dobbiamo a loro”.

“Le colombaie – dice Piergiorgio Barone – , siano esse di vecchia o nuova costruzione, vengono definite “simbolo di un memoriale” per persone di condizioni umili o modeste, e rappresentano un “legame indissolubile tra passato e presente”. Tuttavia, l’incuria umana e il tempo le hanno ridotte in condizioni di pericolo, con transenne e inaccessibilità che “offendono la memoria dei nostri cari”.

Barone  sottolinea che il rispetto della dignità dei defunti e dei familiari, attraverso la tutela dei luoghi di memoria, è un “dovere morale e civile”. “Le attuali condizioni – dice – “minano profondamente la dignità dei luoghi di memoria e il rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie”, frantumando “il senso di comunità”.

Viene lanciato un chiaro sollecito alle istituzioni – autorità comunali e regionali – affinché si assumano la responsabilità di interventi concreti di restauro, specie in assenza di responsabilità da parte delle originarie entità costruttrici (confraternite, cooperative, associazioni).

La perorazione si affida alla “auctoritas” di Monsignor Rumeo la capacità di mediazione e dialogo con le autorità civili, affinché il suo messaggio possa fungere da “luce” e “sprigionarsi di energia spirituale e umana” capace di incidere sulle scelte delle istituzioni, restituendo la “dignità mancata da anni” ai defunti e ai loro familiari.

L’appello si conclude con un richiamo alla saggezza antica: “Vita mortuorum in memoria est posita vivorum” (La vita dei morti sta nella memoria dei vivi), affidando al Vescovo la speranza di un impegno reale per la sicurezza e il recupero di questi spazi sacri.

© Riproduzione riservata

