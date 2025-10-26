  • 26 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Lutto a Scicli: è deceduto l’avvocato Pino Pitrolo, aveva 64 anni

Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 26 Ottobre 2025 – La comunità di Scicli piange la scomparsa dell’avvocato Pino Pitrolo, deceduto all’età di 64 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 6 dicembre). Il professionista era stato colpito da un ictus qualche giorno fa, evento che ne aveva reso necessario il trasferimento in una struttura sanitaria a Catania.

Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate e il decesso è sopraggiunto poche ore fa, lasciando nel dolore familiari, amici e colleghi. L’avvocato Pitrolo era una figura molto nota e stimata nel panorama forense e nella sua città natale.

La notizia ha destato profonda commozione a Scicli, dove l’avvocato Pitrolo era conosciuto e apprezzato per la sua attività professionale e il suo impegno ed era il padre di Don Andrea Pitrolo.

