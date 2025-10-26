Gravissimo incidente tra Vittoria e Santa Croce: scontro tra auto e moto. Centauro in codice rosso

Vittoria, 26 Ottobre 2025 – Ennesimo e gravissimo incidente lungo la Strada Provinciale 18 (SP 18), la via che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Lo scontro, avvenuto intorno alle 18 di oggi, ha coinvolto una Lamborghini, una moto di grossa cilindrata e una Fiat Panda, verificandosi in prossimità del cantiere per la costruzione del ponte sul fiume Ippari, in corrispondenza del cimitero di Vittoria.

Ad avere la peggio nello schianto è stato il centauro, trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.

A seguito del sinistro, la SP 18 è stata immediatamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La zona, e’ nota per essere scarsamente illuminata.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora da accertare. Si segnalano, tuttavia, notevoli ritardi nei rilievi da parte delle Forze dell’Ordine.

Ancora una volta, la SP 18 – nota anche per i lavori infiniti del ponte sull’Ippari, ribattezzato da molti come il “ponte di Penelope” – è al centro della cronaca per un drammatico episodio. Si resta in apprensione per le condizioni del motociclista coinvolto.

