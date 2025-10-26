Modica, Forza Italia annuncia il vertice delle forze che sostengono la giunta Monisteri

MODICA, 26 ottobre– La Segreteria cittadina di Forza Italia annuncia per domani sera un vertice tra le forze politiche e i gruppi consiliari che sostengono la giunta guidata dal sindaco Maria Monisteri.

L’incontro servirà a fare il punto sul lavoro svolto in questa prima parte della legislatura, che ha consentito di raggiungere risultati significativi in diversi ambiti dell’azione amministrativa, e a definire le priorità per la fase finale del mandato.

Forza Italia sottolinea come le forze che sostengono l’amministrazione Monisteri intendano proseguire nel solco del buon lavoro già avviato, aprendo una “fase due” del governo cittadino caratterizzata da obiettivi chiari, nuovo slancio politico e rinnovata coesione, per rafforzare ulteriormente l’azione di governo e rispondere con efficacia alle esigenze della città.

