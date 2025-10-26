  • 26 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. La Virtus Ragusa dilaga e sa soffrire: altri due punti capitali a Molfetta (81-88)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 26 ottobre 2025 – La SuperConveniente Virtus Ragusa di basket esce con due punti preziosi, e la quarta vittoria di fila, dal PalaPoli di Molfetta: 81-88. Una gara sulla carta molto ostica, che la formazione di Di Gregorio approccia in maniera esemplare e conduce addirittura meglio, scavando il solco che si rivela decisivo nel secondo quarto (chiuso con 28 punti realizzati). Nella ripresa, nonostante un po’ di sofferenza e la rimonta della Dai Optical fino al -4, la Virtus rimane quadrata e si aggiudica il duello grazie all’ottima prestazione di Fabi e Peterson.

Ragusa comincia ad handicap: Brown, ex di giornata, “brucia” due falli in due minuti. La squadra, nonostante l’ottimo avvio di Molfetta (10-5), si scioglie quasi subito in attacco: è proprio un canestro di Brown a darle il primo vantaggio della serata (12-14). E’ l’innesco di un parziale che si allunga fino al 13-2 grazie a un libero di Cardinali. L’ala romana si conquista due viaggi in lunetta cogliendo impreparata la difesa avversaria sul lato debole. Adeola piazza la tripla coi piedi a posto, Cardinali fa 2/2 e Ragusa spicca il volo sul +8. Alla fine del primo quarto, con un attacco quasi perfetto (benissimo anche Fabi: 8 punti con quattro tiri), la SuperConveniente guida con autorità (23-17). La second unit inizia faticando, ma con Molfetta risalita a -3 è ancora Fabi a trovare il canestro col fallo (22-28 al 13′). Piscetta segna da sotto su assist di Brown, costringendo al timeout coach Gallo. Cardinali insacca dall’angolo per il +10 (26-36). Ragusa, in generale, riesce a “sporcare” le iniziative della Dai Optical, che fatica ad avvicinarsi al canestro e non trova costanza sul perimetro (1/7 nei primi due quarti); e in attacco è molto lucida, con Fabi e Cardinali davvero ispirati. Gli ospiti toccano il massimo vantaggio sul 29-46, complici cinque punti di Peterson. Molfetta prova con Bolis e con la zona a risalire la china, ma la tripla siderale di Adeola sull’ultima sirena ristabilisce il gap: 35-51 per una Virtus straripante. A metà partita 14 punti a testa per Fabi e Peterson e oltre il 50% dall’arco.

Nei pochi momenti in cui la Virtus non trova la via del canestro, è brava a raddoppiare gli sforzi in difesa e tenere a bada la rimonta di Molfetta. Piscetta suona la carica, ma Favali si carica i pugliesi sulle spalle: 46-57 al 26′. La penetrazione da sinistra da Adeola, condita da un fallo difensivo, spezza il digiuno di Ragusa. Anche se lo sfarzo del primo tempo è un ricordo. Almeno fino alla tripla di Fabi, che pesca i pochi centimetri di campo lasciati scoperti dalla zona: 47-63 al 27′. L’accelerazione di Brown è la ciliegina su un terzo quarto rognoso, che vede la Virtus ancora avanti: 52-69. Molfetta approccia con un 5-0 l’ultimo periodo e prova a caricare il pubblico con un paio di sequenze difensive. Brown gela il palazzo con l’arresto e tiro di qualità in mezzo all’area (57-71 al 32′). E’ il primo di tre canestri – gli altri portano la firma di Fabi e dello stesso Brown – che riportano a distanza di sicurezza la Dai Optical. Molfetta, però, si dimostra formazione coriacea: con Favali, Quarta e una tripla di Daunys torna sul -9 (69-78 al 36′). Di Gregorio ferma la partita per ragionarci su. Due triple aperte di Brown finiscono sul ferro, quella di Mezzina – clamorosamente – riporta Molfetta sul -4. La Virtus ha bisogno di una reazione, arriva quella di Lanzi con canestro e fallo subito (74-81). Poi Fabi, Adeola e la difesa sigillano una vittoria che aveva iniziato a vacillare. Ma meritatissima.

IL TABELLINO

Dai Optical Molfetta-SuperConveniente Virtus Ragusa 81-88

Dai Optical Molfetta: Bolis 12, Quarta 12, Daunys 12, Potito ne, Favali 26, Brugia ne, Senghor, Pieri 7, Annese ne, Mezzina 3, Sirakov 9. All.: Gallo

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 14, Cardinali 8, Piscetta 8, Fabi 23, Tumino, Adeola 11, Peterson 18, Lanzi 6, Mancuso ne. All.: Di Gregorio

Arbitri: De Carlo di Lecce e Tornese di Monteroni di Lecce

Parziali: 17-23; 35-51; 52-69.

581055
© Riproduzione riservata

