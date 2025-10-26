La Comunità del SS. Salvatore di Modica ha il suo nuovo parroco, Don Peppe Stella

Modica, 26 Ottobre 2025 – In una domenica dal clima quasi estivo, la Diocesi di Noto ha celebrato un momento significativo per le comunità di fedeli delle parrocchie del Santissimo Salvatore e di San Pietro. Nel corso di una solenne e sentita celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi, Mons. Salvatore Rumeo, si è ufficialmente insediato come parroco del Santissimo Salvatore Don Giuseppe Stella.
L’insediamento di Don Stella, che già da tempo guida la parrocchia di San Pietro, segna un’unione pastorale tra le due comunità. La chiesa era gremitissima come non si vedeva da tempo, con la partecipazione calorosa dei fedeli di entrambe le parrocchie e degli scout del Modica 1, in tutte le sue componenti.
La celebrazione, intensa e partecipata, ha inaugurato una nuova era nella lunga storia della parrocchia del Santissimo Salvatore, dedicando anche un commosso ricordo al compianto Don Umberto Bonincontro, storico parroco che ha guidato la comunità per circa mezzo secolo, fino alla sua chiamata alla Casa del Signore due anni fa.
Don Giuseppe Stella sarà affiancato nella guida della comunità da don Mario Gugliotta. Nel suo primo discorso, il neo-parroco ha espresso con umiltà la sua missione: “Non mi paragonate a chi mi ha preceduto, non cercate tracce di loro in me, perché io sono solo un umile sacerdote con tutti i miei limiti e i miei difetti, chiamato a fare la volontà di Dio.”
Il Vescovo Rumeo si è simpaticamente dissociato da questa autovalutazione, esaltando con la sua consueta autoironia le virtù di Don Stella. Il parroco ha poi proseguito con lucida obiettività, segnalando le sfide del tempo presente, come i quartieri che si svuotano e le comunità che si assottigliano. “Fare il prete oggi – ha concluso – non è più come un tempo, ma ci sforzeremo di percorrere un cammino fraterno e fruttuoso”.
Il cammino unito delle due comunità inizierà concretamente già dalla prossima domenica, quando i fedeli si ritroveranno nella chiesa di San Pietro in occasione della ricorrenza dei defunti per la messa solenne, che per l’occasione sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai 1.