  • 26 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Ottobre 2025 -
Attualità | Modica | News in primo piano

La Comunità del SS. Salvatore di Modica ha il suo nuovo parroco, Don Peppe Stella

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 Ottobre 2025 – In una domenica dal clima quasi estivo, la Diocesi di Noto ha celebrato un momento significativo per le comunità di fedeli delle parrocchie del Santissimo Salvatore e di San Pietro. Nel corso di una solenne e sentita celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi, Mons. Salvatore Rumeo, si è ufficialmente insediato come parroco del Santissimo Salvatore Don Giuseppe Stella.

L’insediamento di Don Stella, che già da tempo guida la parrocchia di San Pietro, segna un’unione pastorale tra le due comunità. La chiesa era gremitissima come non si vedeva da tempo, con la partecipazione calorosa dei fedeli di entrambe le parrocchie e degli scout del Modica 1, in tutte le sue componenti.

La celebrazione, intensa e partecipata, ha inaugurato una nuova era nella lunga storia della parrocchia del Santissimo Salvatore, dedicando anche un commosso ricordo al compianto Don Umberto Bonincontro, storico parroco che ha guidato la comunità per circa mezzo secolo, fino alla sua chiamata alla Casa del Signore due anni fa.

Don Giuseppe Stella sarà affiancato nella guida della comunità da don Mario Gugliotta. Nel suo primo discorso, il neo-parroco ha espresso con umiltà la sua missione: “Non mi paragonate a chi mi ha preceduto, non cercate tracce di loro in me, perché io sono solo un umile sacerdote con tutti i miei limiti e i miei difetti, chiamato a fare la volontà di Dio.”

Il Vescovo Rumeo si è simpaticamente dissociato da questa autovalutazione, esaltando con la sua consueta autoironia le virtù di Don Stella. Il parroco ha poi proseguito con lucida obiettività, segnalando le sfide del tempo presente, come i quartieri che si svuotano e le comunità che si assottigliano. “Fare il prete oggi – ha concluso – non è più come un tempo, ma ci sforzeremo di percorrere un cammino fraterno e fruttuoso”.

Il cammino unito delle due comunità inizierà concretamente già dalla prossima domenica, quando i fedeli si ritroveranno nella chiesa di San Pietro in occasione della ricorrenza dei defunti per la messa solenne, che per l’occasione sarà trasmessa in diretta alle    11  su Rai 1.

581054
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube