Emergenza caditoie a Modica: il Consigliere Spadaro (PD) interroga l’Amministrazione sui rischi di allagamento

MODICA, 27 Ottobre 2025 – L’imminente arrivo della stagione autunnale e delle piogge mette in allarme il Consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, il quale ha presentato un’interrogazione urgente all’Amministrazione comunale di Modica riguardo lo stato di manutenzione delle caditoie stradali.

Il Consigliere Spadaro sottolinea che “numerose caditoie presenti sul territorio comunale risultano otturate” e che la loro mancata funzionalità, con l’intensificarsi delle precipitazioni, potrebbe avere gravi conseguenze, causando allagamenti e potenziali danni alla viabilità pubblica e alle proprietà private.

Attraverso l’interrogazione, Spadaro chiede all’Amministrazione di fornire risposte precise su due punti cruciali: da quanto tempo non viene effettuata la pulizia e la manutenzione ordinaria delle caditoie stradali; se è previsto un intervento di pulizia e manutenzione delle stesse per l’anno in corso, al fine di prevenire situazioni di emergenza idraulica.

Il Consigliere del PD confida che l’interrogazione venga inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale per poter discutere la questione in aula e sollecitare un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti. La pulizia preventiva delle caditoie è considerata un’azione essenziale per la sicurezza pubblica e la tutela del territorio in vista del maltempo.

